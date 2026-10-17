مهدی لزیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «تبریزیم» اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی از اتفاقات ارزشمند فرهنگی تبریز است و امیدوارم این جشنواره در سال‌های آینده نیز با قدرت ادامه پیدا کند و زمینه حضور گروه‌های نمایشی بیشتری را از سراسر کشور فراهم سازد.

وی با قدردانی از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز به‌عنوان متولی اصلی برگزاری جشنواره، حضور گروه‌های نمایشی از استان‌های مختلف کشور را یکی از ویژگی‌های مهم این دوره دانست و افزود: حضور هنرمندان از نقاط مختلف ایران، به‌ویژه استان‌های جنوبی که شرایط دشوار جنگ را تجربه کرده‌اند، امیدبخش است و نشان می‌دهد هنر همچنان ظرفیت ایجاد ارتباط، همدلی و امید در جامعه را دارد.

هنر در روزهای دشوار، فرصتی برای بازگشت امید است

ناظر داوران هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «تبریزیم» با تأکید بر نقش هنر در مواجهه با دشواری‌های اجتماعی گفت: هنر می‌تواند برای مدتی ذهن مردم را از سنگینی جنگ، درد و اندوه دور کند و فرصتی برای بازیابی روحیه و بازگشت نشاط به زندگی فراهم آورد.

لزیری با بیان اینکه جایگاه هنر در شرایط بحرانی پررنگ‌تر می‌شود، اظهار کرد: هر جا جنگ و غم وجود داشته باشد، نبود هنر خلأ بزرگی ایجاد می‌کند؛ چراکه هنر می‌تواند بخشی از این اندوه را التیام دهد و زمینه‌ای برای تجربه لحظاتی متفاوت در زندگی مردم فراهم کند.

وی ادامه داد: فعالیت‌های هنری صرفاً به سرگرم کردن مخاطب محدود نیست، بلکه می‌توانند زمینه‌ای برای بیان رنج‌های اجتماعی، بازتاب تجربه‌های مشترک مردم و تقویت ارتباط میان اقشار مختلف جامعه باشند. در چنین شرایطی، برگزاری رویدادهای فرهنگی فرصتی برای گردهم آمدن مردم، تجربه همدلی و تقویت امید به آینده فراهم می‌کند.

این هنرمند تئاتر با اشاره به ظرفیت جشنواره «تبریزیم» برای ارتباط با مخاطبان در فضاهای عمومی افزود: تئاتر خیابانی به دلیل ماهیت خود، امکان حضور در زندگی روزمره مردم را دارد و می‌تواند مفاهیم اجتماعی و انسانی را به زبانی قابل درک برای گروه‌های مختلف مخاطب منتقل کند.

استقبال شهروندان تبریزی از اجراهای خیابانی

لزیری با اشاره به استقبال مردم از اجراهای این دوره جشنواره اظهار کرد: نمایش‌های «تبریزیم» در دو فضای شهری ائل‌گلی و پارک باغ‌شمال اجرا شده‌اند و حضور علاقه‌مندان برای تماشای آثار، شایسته قدردانی است.

وی با بیان اینکه آثار حاضر در جشنواره مراحل انتخاب و بازبینی را پشت سر گذاشته‌اند، گفت: نمایش‌های این دوره از میان صدها اثر ارسالی انتخاب شده‌اند و گروه‌هایی که به مرحله اجرا رسیده‌اند، آثار ارزشمندی ارائه می‌کنند. تماشای این آثار برای من نیز لذت‌بخش است.

ناظر داوران هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «تبریزیم» تنوع موضوعی نمایش‌ها را از ویژگی‌های این دوره برشمرد و افزود: هنرمندان در آثار خود به موضوعاتی مانند شهدای مدرسه میناب، مسائل روز کشور و جنگ پرداخته‌اند. این موضوعات نشان می‌دهد که تئاتر خیابانی می‌تواند در کنار برخورداری از جنبه هنری، به مسائل و دغدغه‌های جامعه نیز توجه داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت آموزشی این آثار خاطرنشان کرد: نمایش‌های خیابانی می‌توانند برای کودکان، نوجوانان، بزرگسالان و حتی سالمندان آموزنده باشند؛ زیرا در این قالب هنری، مخاطبان در فضایی عمومی و بدون نیاز به حضور در سالن‌های نمایش با آثار مواجه می‌شوند و فرصت ارتباط مستقیم با پیام‌های آن‌ها را پیدا می‌کنند.

تئاتر خیابانی؛ هنری که به میان مردم می‌رود

لزیری با تأکید بر ویژگی متمایز تئاتر خیابانی در مقایسه با دیگر قالب‌های نمایشی گفت: تئاتر خیابانی مانند پزشکی است که منتظر نمی‌ماند مردم به مطب او مراجعه کنند، بلکه خودش به میان جامعه می‌رود و در دل مردم حضور پیدا می‌کند.

وی افزود: این ویژگی به تئاتر خیابانی امکان می‌دهد با گروه‌های متنوع اجتماعی ارتباط برقرار کند و پیام خود را به مخاطبانی برساند که ممکن است فرصت یا امکان حضور در سالن‌های تئاتر را نداشته باشند. از این منظر، اجرای نمایش در پارک‌ها و فضاهای عمومی می‌تواند دسترسی مردم به فعالیت‌های فرهنگی را افزایش دهد.

ناظر داوران جشنواره «تبریزیم» با اشاره به اهمیت ارتباط هنر با نسل‌های آینده بیان کرد: این شیوه از اجرای نمایش، به‌ویژه برای کودکان، نوجوانان و جوانان اهمیت دارد؛ زیرا آنان مردان و زنان آینده کشور هستند و مواجهه با آثار هنری می‌تواند فرصت مناسبی برای آشنایی با مسائل اجتماعی و مفاهیمی همچون همدلی، ایثار و مقاومت فراهم کند.

ضرورت تداوم جشنواره «تبریزیم»

لزیری با قدردانی از تلاش برگزارکنندگان، هنرمندان و مردم تبریز برای برگزاری و استقبال از این رویداد فرهنگی، بر ضرورت تداوم جشنواره تئاتر خیابانی «تبریزیم» تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد این جشنواره در سال‌های آینده نیز با حضور گروه‌های نمایشی بیشتر از استان‌های مختلف کشور و با ارتقای کیفیت آثار برگزار شود و بتواند نقش مؤثرتری در تقویت ارتباط میان هنر و جامعه ایفا کند.

به گفته وی، تداوم چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر هنرمندان در فضاهای شهری و بهره‌مندی گروه‌های مختلف مردم از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی هنر نمایش را فراهم کند.