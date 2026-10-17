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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

کشف خودروی مزدا ۳ سرقتی و دستگیری سارق در رباط کریم

کشف خودروی مزدا ۳ سرقتی و دستگیری سارق در رباط کریم

رباط کریم- سرپرست انتظامی رباط کریم از کشف یک دستگاه خودروی مزدا ۳ سرقتی و دستگیری سارق آن خبر داد که با هوشیاری مأموران گشت کلانتری منجیل‌آباد شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا باباعلی، بعدازظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف یک دستگاه خودروی مزدا ۳ سرقتی و دستگیری سارق آن خبر داد.

سرپرست انتظامی رباط کریم اظهار کرد: عوامل گشت خودرویی کلانتری ۱۵ منجیل‌آباد به یک دستگاه خودروی مزدا ۳ مشکوک شدند و به دلیل چهره مضطرب راننده، دستور توقف خودرو را صادر کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از انجام بررسی‌های لازم به سرقتی بودن خودرو پی بردند و با هماهنگی قضائی، سارق را دستگیر کردند.

باباعلی با اشاره به اعتراف متهم به سرقت خودرو در جریان بازجویی‌های پلیس تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6980524

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