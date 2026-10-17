کشف خودروی مزدا ۳ سرقتی و دستگیری سارق در رباط کریم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا باباعلی، بعدازظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف یک دستگاه خودروی مزدا ۳ سرقتی و دستگیری سارق آن خبر داد.

سرپرست انتظامی رباط کریم اظهار کرد: عوامل گشت خودرویی کلانتری ۱۵ منجیل‌آباد به یک دستگاه خودروی مزدا ۳ مشکوک شدند و به دلیل چهره مضطرب راننده، دستور توقف خودرو را صادر کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از انجام بررسی‌های لازم به سرقتی بودن خودرو پی بردند و با هماهنگی قضائی، سارق را دستگیر کردند.

باباعلی با اشاره به اعتراف متهم به سرقت خودرو در جریان بازجویی‌های پلیس تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.