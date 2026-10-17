به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یونس برنا، شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح عملکرد یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی در نیمه نخست سال جاری اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵، در مجموع ۳۰۴۳ فقره اخطاریه قانونی در ارتباط با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی استان صادر شده است.

وی افزود: این اخطاریه‌ها تخلفاتی را در بر می‌گیرد که در مجموع ۲۳۴ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان‌شرقی را شامل می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت حفاظت از زمین‌های زراعی و باغ‌ها، شناسایی به‌موقع تخلفات و پیگیری قانونی آن‌ها را از اقدامات مهم این یگان برای جلوگیری از گسترش تغییر کاربری‌های غیرمجاز عنوان کرد.

برنا خاطرنشان کرد: صدور اخطاریه‌های قانونی و پیگیری مستمر موارد تخلف با هدف اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و صیانت از زمین‌های کشاورزی انجام می‌شود.