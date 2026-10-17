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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸

صدور ۳۰۴۳ اخطار برای تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی آذربایجان‌شرقی

صدور ۳۰۴۳ اخطار برای تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی آذربایجان‌شرقی

تبریز- فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از صدور ۳۰۴۳ اخطاریه برای تغییر کاربری غیرمجاز در ۲۳۴ هکتار از اراضی کشاورزی استان طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یونس برنا، شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح عملکرد یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی در نیمه نخست سال جاری اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵، در مجموع ۳۰۴۳ فقره اخطاریه قانونی در ارتباط با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی استان صادر شده است.

وی افزود: این اخطاریه‌ها تخلفاتی را در بر می‌گیرد که در مجموع ۲۳۴ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان‌شرقی را شامل می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت حفاظت از زمین‌های زراعی و باغ‌ها، شناسایی به‌موقع تخلفات و پیگیری قانونی آن‌ها را از اقدامات مهم این یگان برای جلوگیری از گسترش تغییر کاربری‌های غیرمجاز عنوان کرد.

برنا خاطرنشان کرد: صدور اخطاریه‌های قانونی و پیگیری مستمر موارد تخلف با هدف اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و صیانت از زمین‌های کشاورزی انجام می‌شود.

کد مطلب 6980921

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