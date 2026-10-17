تولید ۱۴ میلیون تن گندم در کشور، حاصل حرکت جهادی وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، بیوک رئیسی ظهر شنبه در جمع اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج ۵۷ فجر سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی، با اشاره به رکورد تولید ۱۴ میلیون تن گندم در کشور در سال زراعی گذشته، اظهار کرد: این دستاورد ارزشمند، جلوه‌ای از فضل الهی، توجه دولت به مقوله امنیت غذایی و اتخاذ تصمیمات حمایتی و تشویقی برای رونق تولید در بخش کشاورزی است.

وی با اشاره به چالش‌های ساختاری بخش کشاورزی کشور، از جمله محدودیت منابع آب و خاک، قرار گرفتن بخش گسترده‌ای از ایران در اقلیم خشک و نیمه‌خشک، شرایط سرد اقلیمی در برخی مناطق و کاهش نزولات جوی، افزود: دستیابی به چنین سطحی از تولید در شرایط اقلیمی و محدودیت‌های موجود، نشان‌دهنده اهمیت مدیریت هوشمندانه، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش خستگی‌ناپذیر کشاورزان و مدیران بخش کشاورزی است؛ تلاشی که در کنار الطاف الهی، زمینه‌ساز تحقق این موفقیت شده است.

رئیس هیئت اندیشه‌ورز بسیج جامعه کشاورزی سپاه عاشورا با اشاره به آیه شریفه «أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ» به معنای «آیا شما آن را می‌رویانید یا ما رویاننده‌ایم؟» خاطرنشان کرد: تولید محصولات کشاورزی، ضمن آنکه به تلاش و دانش انسان وابسته است، به عوامل طبیعی و نعمت‌های الهی نیز پیوندی ناگسستنی دارد. ازاین‌رو، بهره‌گیری از دانش روز، مدیریت منابع و تلاش جهادی باید در کنار توکل به خداوند، همواره مورد توجه فعالان این عرصه قرار گیرد.

رئیسی در ادامه، اجرای طرح‌های جهش تولید در دیمزارها با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، انتقال یافته‌های علمی و تحقیقاتی به مزارع و بهبود نسبی شرایط بارندگی را از جمله عوامل مؤثر در افزایش تولید این محصول راهبردی برشمرد و تصریح کرد: پیوند دانش و تجربه، حمایت‌های اقتصادی و حضور میدانی مدیران و کارشناسان در کنار کشاورزان، می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و پایداری تولید محصولات اساسی ایفا کند.

وی با اشاره به حمایت‌های رئیس‌جمهور از بخش کشاورزی گفت: حضور مکرر رئیس‌جمهور در ستاد وزارت جهاد کشاورزی و برگزاری نشست‌های مشترک با دانشگاهیان، محققان و متخصصان این حوزه، بیانگر توجه به اهمیت امنیت غذایی و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجرایی کشور برای تقویت تولید داخلی است.

نایب‌رئیس مجمع عالی بسیج آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به کسب جایگاه برتر کشوری توسط سازمان جهاد کشاورزی استان، این موفقیت را نمونه‌ای از مدیریت جهادی، روحیه بسیجی و تلاش هماهنگ مجموعه مدیریتی و کارشناسی بخش کشاورزی استان دانست و اظهار کرد: کسب و حفظ این جایگاه در سال‌های گذشته و استمرار موفقیت‌ها، نشان‌دهنده اهمیت برنامه‌ریزی، همدلی، مسئولیت‌پذیری و پیگیری مستمر اهداف تولیدی در این مجموعه است.

وی تأکید کرد: تداوم این مسیر نیازمند حفظ روحیه جهادی، ارتقای دانش تخصصی، تقویت ارتباط با بهره‌برداران و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های بخش کشاورزی است تا دستاوردهای به‌دست‌آمده به افزایش پایدار تولید، بهره‌وری و تقویت امنیت غذایی کشور منجر شود.

جانشین و عضو پایگاه مقاومت بسیج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، بسیج را یکی از ارکان مهم سازمان در تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، همدلی و خدمت‌رسانی دانست و با اشاره به جایگاه آن در مجموعه جهاد کشاورزی، اظهار کرد: پایگاه مقاومت بسیج باید مأمن نیروهای متعهد و جهادی و بستری برای تقویت همبستگی سازمانی، ترویج فرهنگ خدمت و پیگیری مسئولانه مسائل و اولویت‌های مجموعه باشد.

وی خلاقیت در فرهنگ‌سازی، تبیین موضوعات مهم و افزایش آگاهی و بصیرت کارکنان را از وظایف مهم بسیج در شرایط کنونی دستگاه‌های اجرایی برشمرد و افزود: کمک به دولت و همراهی مسئولانه با برنامه‌های خدمت‌رسانی، از جمله توصیه‌های مورد تأکید امامین انقلاب است و بسیج می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، فکری و تخصصی خود، در تحقق اهداف سازمانی نقش مؤثری ایفا کند.

در پایان این جلسه، احکام صادرشده اعضای شورای پایگاه مقاومت بسیج ۵۷ فجر سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان، به اعضای مربوطه اعطا شد و شرح وظایف و مسئولیت‌های آنان برای پیشبرد برنامه‌ها و فعالیت‌های پایگاه تبیین شد.