به گزارش خبرنگار مهر، مریم بیدخام صبح یکشنبه در همایش هفته سلامت زنان که به همت جهاد دانشگاهی قزوین برگزار شد، با تأکید بر اهمیت سلامت زنان در خانواده و جامعه اظهار کرد: توجه به سلامت جسمی، روحی و روانی زنان، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی فردی، در ایفای نقش آنان به‌عنوان سفیران سلامت و انتقال پیام‌های بهداشتی به جامعه نیز اهمیت دارد.

وی با اشاره به ضرورت توجه خانواده‌ها به سلامت باروری افزود: غربالگری‌های لازم و تشخیص زودهنگام مشکلات احتمالی می‌تواند از تأخیر در روند درمان و بروز مشکلات بیشتر برای خانواده‌ها جلوگیری کند؛ از این رو، لازم است زنان و جوانان، حتی پیش از ازدواج، نسبت به سلامت خود حساسیت داشته باشند.

کاهش ازدواج و فرزندآوری؛ ضرورت توجه به سلامت باروری

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین با اشاره به روند کاهشی نرخ باروری، ازدواج و تولد در کشور گفت: بخشی از جوانان به دلیل ادامه تحصیل، یافتن شغل مناسب، انجام خدمت سربازی و فراهم کردن مقدمات زندگی، ازدواج را به سال‌های پایانی جوانی موکول می‌کنند و پس از آن نیز ممکن است فرزندآوری را به تأخیر بیندازند.

بیدخام ادامه داد: این تأخیر در صورت وجود مشکلات باروری می‌تواند روند درمان را دشوارتر کند و مسائل بیشتری برای خانواده‌ها به همراه داشته باشد؛ بنابراین، آموزش، آگاهی‌بخشی و انجام غربالگری‌های مورد نیاز باید جدی گرفته شود.

وی با اشاره به وجود حدود ۱۷ هزار زوج نابارور در استان قزوین اظهار کرد: قزوین از ظرفیت‌های مناسبی برای درمان ناباروری برخوردار است و مراکز دولتی مستقر در بیمارستان ولایت، مرکز جهاد دانشگاهی و بخش خصوصی در این حوزه خدمات ارائه می‌کنند.

بیدخام با بیان اینکه ظرفیت مراکز درمان ناباروری قزوین می‌تواند پاسخگوی مراجعه‌کنندگان از استان‌های دیگر نیز باشد، بر ضرورت معرفی خدمات موجود و افزایش آگاهی خانواده‌ها درباره امکان تشخیص و درمان مشکلات باروری تأکید کرد.

زنان؛ سفیران سلامت در خانواده و جامعه

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، از حاضران خواست سه پیام اصلی همایش را با خود به همراه ببرند و گفت: نخستین موضوع، توجه جدی به سلامت جسمی، روحی و روانی خود افراد است؛ هر فرد باید بررسی کند آخرین بار چه زمانی غربالگری انجام داده و تا چه اندازه به سلامت روان خود توجه کرده است.

وی افزود: افرادی که قرار است پیام سلامت را به جامعه هدف منتقل کنند، در گام نخست باید به سلامت خود اهمیت دهند و مراقبت از خویش را به فرصتی نامعلوم موکول نکنند.

بیدخام با تأکید بر ضرورت انتقال آموخته‌های همایش به دیگران خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان باید نکات آموزشی را به خاطر بسپارند یا یادداشت کنند و بکوشند پیام‌های مربوط به سلامت زنان و غربالگری را به گروه‌های گسترده‌تری از جامعه منتقل کنند.