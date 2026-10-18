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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

بیدخام: ۱۷ هزار زوج نابارور در قزوین شناسایی شده‌اند

بیدخام: ۱۷ هزار زوج نابارور در قزوین شناسایی شده‌اند

قزوین- مدیرکل امور بانوان استانداری قزوین با تأکید بر ضرورت توجه زنان به سلامت جسمی و روانی، گفت: تعویق ازدواج و فرزندآوری، اهمیت غربالگری و تشخیص زودهنگام مشکلات باروری را دوچندان می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم بیدخام صبح یکشنبه در همایش هفته سلامت زنان که به همت جهاد دانشگاهی قزوین برگزار شد، با تأکید بر اهمیت سلامت زنان در خانواده و جامعه اظهار کرد: توجه به سلامت جسمی، روحی و روانی زنان، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی فردی، در ایفای نقش آنان به‌عنوان سفیران سلامت و انتقال پیام‌های بهداشتی به جامعه نیز اهمیت دارد.

وی با اشاره به ضرورت توجه خانواده‌ها به سلامت باروری افزود: غربالگری‌های لازم و تشخیص زودهنگام مشکلات احتمالی می‌تواند از تأخیر در روند درمان و بروز مشکلات بیشتر برای خانواده‌ها جلوگیری کند؛ از این رو، لازم است زنان و جوانان، حتی پیش از ازدواج، نسبت به سلامت خود حساسیت داشته باشند.

کاهش ازدواج و فرزندآوری؛ ضرورت توجه به سلامت باروری

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین با اشاره به روند کاهشی نرخ باروری، ازدواج و تولد در کشور گفت: بخشی از جوانان به دلیل ادامه تحصیل، یافتن شغل مناسب، انجام خدمت سربازی و فراهم کردن مقدمات زندگی، ازدواج را به سال‌های پایانی جوانی موکول می‌کنند و پس از آن نیز ممکن است فرزندآوری را به تأخیر بیندازند.

بیدخام ادامه داد: این تأخیر در صورت وجود مشکلات باروری می‌تواند روند درمان را دشوارتر کند و مسائل بیشتری برای خانواده‌ها به همراه داشته باشد؛ بنابراین، آموزش، آگاهی‌بخشی و انجام غربالگری‌های مورد نیاز باید جدی گرفته شود.

وی با اشاره به وجود حدود ۱۷ هزار زوج نابارور در استان قزوین اظهار کرد: قزوین از ظرفیت‌های مناسبی برای درمان ناباروری برخوردار است و مراکز دولتی مستقر در بیمارستان ولایت، مرکز جهاد دانشگاهی و بخش خصوصی در این حوزه خدمات ارائه می‌کنند.

بیدخام با بیان اینکه ظرفیت مراکز درمان ناباروری قزوین می‌تواند پاسخگوی مراجعه‌کنندگان از استان‌های دیگر نیز باشد، بر ضرورت معرفی خدمات موجود و افزایش آگاهی خانواده‌ها درباره امکان تشخیص و درمان مشکلات باروری تأکید کرد.

زنان؛ سفیران سلامت در خانواده و جامعه

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، از حاضران خواست سه پیام اصلی همایش را با خود به همراه ببرند و گفت: نخستین موضوع، توجه جدی به سلامت جسمی، روحی و روانی خود افراد است؛ هر فرد باید بررسی کند آخرین بار چه زمانی غربالگری انجام داده و تا چه اندازه به سلامت روان خود توجه کرده است.

وی افزود: افرادی که قرار است پیام سلامت را به جامعه هدف منتقل کنند، در گام نخست باید به سلامت خود اهمیت دهند و مراقبت از خویش را به فرصتی نامعلوم موکول نکنند.

بیدخام با تأکید بر ضرورت انتقال آموخته‌های همایش به دیگران خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان باید نکات آموزشی را به خاطر بسپارند یا یادداشت کنند و بکوشند پیام‌های مربوط به سلامت زنان و غربالگری را به گروه‌های گسترده‌تری از جامعه منتقل کنند.

کد مطلب 6981222

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