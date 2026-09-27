  1. استانها
  2. قزوین
۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰

سلامت جامعه از سلامت زنان آغاز می‌شود

سلامت جامعه از سلامت زنان آغاز می‌شود

قزوین- مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین بر ضرورت شنیدن مستقیم مطالبات دختران و تبدیل این مطالبات به برنامه‌های عملیاتی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم بیدخام یکشنبه شب در نخستین کارگاه دائمی دختران، نوجوان و جوان جمعیت هلال‌احمر استان قزوین، با تأکید بر اهمیت گفت‌وگو با نسل جوان اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست‌ها ایجاد فضایی برای گفت‌وگو، بیان دغدغه‌ها و پیگیری مطالبات دختران و جوانان است.

وی افزود: ما در این کارگروه‌ها بیشتر در نقش شنونده هستیم و مطالبات مطرح‌شده را تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهیم کرد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین با اشاره به نقش دختران و جوانان هلال‌احمر در زمان وقوع حوادث، مسئولیت‌پذیری و توانمندی آنان را قابل تقدیر دانست و بر توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی تأکید کرد.

بیدخام همچنین توانمندسازی اقتصادی دختران و استفاده از ظرفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را ضروری دانست و گفت: فراهم کردن زمینه‌های آموزشی و مهارتی می‌تواند به افزایش توانمندی و نقش‌آفرینی دختران در جامعه کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی در زندگی امروز، بر ضرورت آموزش استفاده صحیح و مسئولانه از این فناوری به نسل جوان تأکید کرد.

بیدخام خاطرنشان کرد: این کارگروه می‌تواند با مشارکت فعال دختران، به بستری برای بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سلامت اجتماعی تبدیل شود.

کد مطلب 6960753

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها