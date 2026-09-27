به گزارش خبرنگار مهر، مریم بیدخام یکشنبه شب در نخستین کارگاه دائمی دختران، نوجوان و جوان جمعیت هلالاحمر استان قزوین، با تأکید بر اهمیت گفتوگو با نسل جوان اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشستها ایجاد فضایی برای گفتوگو، بیان دغدغهها و پیگیری مطالبات دختران و جوانان است.
وی افزود: ما در این کارگروهها بیشتر در نقش شنونده هستیم و مطالبات مطرحشده را تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهیم کرد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین با اشاره به نقش دختران و جوانان هلالاحمر در زمان وقوع حوادث، مسئولیتپذیری و توانمندی آنان را قابل تقدیر دانست و بر توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی تأکید کرد.
بیدخام همچنین توانمندسازی اقتصادی دختران و استفاده از ظرفیت آموزشهای فنی و حرفهای را ضروری دانست و گفت: فراهم کردن زمینههای آموزشی و مهارتی میتواند به افزایش توانمندی و نقشآفرینی دختران در جامعه کمک کند.
وی با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی در زندگی امروز، بر ضرورت آموزش استفاده صحیح و مسئولانه از این فناوری به نسل جوان تأکید کرد.
بیدخام خاطرنشان کرد: این کارگروه میتواند با مشارکت فعال دختران، به بستری برای بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سلامت اجتماعی تبدیل شود.
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