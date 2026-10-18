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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

واژگونی ال ۹۰ در محور دامغان به سمنان؛ یک نفر جان باخت

واژگونی ال ۹۰ در محور دامغان به سمنان؛ یک نفر جان باخت

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از واژگونی ال ۹۰ در محور دامغان به سمنان خبر داد و گفت: این حادثه یک کشته و سه مصدوم داشته است.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع واژگونی خودرو ال ۹۰ حوالی ظهر یکشنبه کیلومتر ۶۵ محور دامغان به سمنان خبر داد و بیان کرد: در پی این حادثه بلافاصله امدادگران به محل حادثه اعزام شدند.

وی ضمن ابراز تأسف از فوت یک نفر در این سانحه ادامه داد: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و پیکر او به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از مصدومیت سه نفر در این حادثه خبر داد و ابراز داشت: این مصدومان با همراهی اورژانس و بالگرد به مراکز درمانی منتقل شدند.

درخشان اضافه کرد: از هموطنان درخواست داریم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از وقوع این حوادث پیشگیری و سفر خوشی را برای خود و همراهان رقم بزنند.

کد مطلب 6981565

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