واژگونی ال ۹۰ در محور دامغان به سمنان؛ یک نفر جان باخت

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع واژگونی خودرو ال ۹۰ حوالی ظهر یکشنبه کیلومتر ۶۵ محور دامغان به سمنان خبر داد و بیان کرد: در پی این حادثه بلافاصله امدادگران به محل حادثه اعزام شدند.

وی ضمن ابراز تأسف از فوت یک نفر در این سانحه ادامه داد: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و پیکر او به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از مصدومیت سه نفر در این حادثه خبر داد و ابراز داشت: این مصدومان با همراهی اورژانس و بالگرد به مراکز درمانی منتقل شدند.

درخشان اضافه کرد: از هموطنان درخواست داریم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از وقوع این حوادث پیشگیری و سفر خوشی را برای خود و همراهان رقم بزنند.