مرگ یک نفر و مصدومیت ۱۲ نفر در حوادث رانندگی استان سمنان

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر از امدادرسانی به چهار حادثه رانندگی در جاده‌های استان سمنان طی شبانه‌روز گذشته خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع این حوادث، ۱۲ نفر مصدوم و راهی مراکز درمانی شدند.

وی ضمن ابراز تأسف از جان باختن یک نفر در سوانح جاده‌ای شب گذشته، افزود: در پی واژگونی یک دستگاه پراید در کیلومتر هشت محور ایوانکی به شریف‌آباد، سه نفر مصدوم شدند که به آنها امدادرسانی شد. همچنین عملیات رهاسازی پیکر فرد جان‌باخته این حادثه نیز انجام گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان، واژگونی یک دستگاه پژو پارس در کیلومتر ۲۵ محور سرخه به آرادان را از دیگر حوادث مهم رانندگی استان برشمرد و گفت: در این حادثه نیز سه نفر مصدوم شدند که امدادگران هلال احمر به آنها خدمات امدادی ارائه کردند.

درخشان همچنین به واژگونی یک دستگاه سمند در کیلومتر ۲۰ محور فولادمحله به شهمیرزاد اشاره کرد و گفت: این حادثه نیز سه مصدوم بر جای گذاشت که امدادرسانی لازم به آنها انجام شد.

وی در ادامه، تصادف زنجیره‌ای پنج دستگاه خودرو شامل یک دستگاه تریلی و چهار دستگاه خودروی سواری را از دیگر حوادث مهم رانندگی استان عنوان کرد و افزود: این خودروها در مجموع ۱۹ سرنشین داشتند که سه نفر از آنها مصدوم شدند.