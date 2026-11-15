حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی پراید کیلومتر ۵۳ محور میامی به سبزوار خبر داد و بیان داشت: بلافاصله نیروهای پایگاه امداد و نجات میاندشت به محل مذکور اعزام شدند.

وی ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت به این خانواده حادثه دیده ادامه داد: یک نفر جان باخت که عملیات رها سازی پیکر وی انجام و به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان به مصدومیت یک نفر نیز در این حادثه اشاره کرد و یادآور شد: اقدامات اولیه درمانی برای این مصدوم انجام گرفت که توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

درخشان توضیح داد: رعایت سرعت، فاصله طولی و پرهیز از رانندگی هنگام خستگی و خواب آلودگی تضمین کننده سلامت سفر است.