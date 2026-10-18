ناوگان خودرویی ادارات کهگیلویه و بویراحمد برای سرشماری احصا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود حسینی در نشست هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن کهگیلویه و بویراحمد که به ریاست استاندار برگزار شد، با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح ملی، اظهار کرد: موفقیت سرشماری در گرو هم‌افزایی دستگاه‌ها و تأمین پشتیبانی لجستیکی موردنیاز عوامل اجرایی است.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌ها، فرمانداران و کارکنان در دوره‌های گذشته سرشماری افزود: تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی و تعامل سازنده دستگاه‌ها در دوره‌های پیشین، زمینه‌ساز کسب جایگاهی شایسته برای استان در سطح کشور شد و حفظ و ارتقای این جایگاه در سرشماری پیش‌رو نیز اهمیت دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تغییر شیوه اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن، گفت: این دوره برخلاف روش‌های سنتی گذشته، به‌صورت ترکیبی و ثبتی‌مبنا و با تکیه بر سامانه‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال اجرا می‌شود.

حسینی مراحل اجرای این سرشماری را تشریح کرد و ادامه داد: در گام نخست، اطلاعات پایه از طریق سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها تجمیع می‌شود و پس از بررسی و اصلاح اطلاعات، امکان تکمیل و به‌روزرسانی داده‌های خانوارها از طریق سامانه‌ها و پیامک فراهم خواهد شد.

وی افزود: مراجعه حضوری مأموران آمارگیر به منازل، در صورت باقی ماندن نواقص اطلاعاتی، برای تکمیل داده‌های موردنیاز انجام می‌شود.

احصای کامل ناوگان خودرویی دستگاه‌های اجرایی

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه استفاده از زیرساخت‌های الکترونیکی بخشی از دشواری‌های اجرایی سرشماری را کاهش می‌دهد، بر ضرورت تأمین تجهیزات و وسایل نقلیه موردنیاز تأکید کرد و گفت: پشتیبانی لجستیکی سهمی ۵۰ تا ۶۰ درصدی در موفقیت این رویداد ملی دارد.

حسینی تصریح کرد: آمار دقیق ناوگان ترابری و خودرویی تمام دستگاه‌های اجرایی استان، شامل خودروهای کمک‌دار، سواری و باری، به‌طور کامل احصا شده است؛ بنابراین هیچ دستگاهی نمی‌تواند کمبود خودرو یا نبود امکانات را بهانه‌ای برای همکاری نکردن در اجرای سرشماری قرار دهد.

وی با اشاره به برآورد نیاز شهرستان‌های استان به خودرو اظهار کرد: به‌استثنای مرکز استان که شرایط خاص خود را دارد، نیاز شهرستان‌ها به‌طور میانگین چهار تا ۶ دستگاه خودرو برآورد شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: تأمین خودروهای موردنیاز با هماهنگی استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و فرمانداری‌ها پیگیری می‌شود تا کارشناسان و مأموران آمارگیری بدون دغدغه پشتیبانی، وظایف خود را در سراسر استان انجام دهند.