به گزارش خبرنگار مهر، سیدمسعود حسینی عصر شنبه در نشست پروژه «جینف» با اشاره به تغییر شیوه سرشماری از روشهای سنتی به مدل «ثبتیمبنا»، بر ضرورت تعیین تکلیف فوری نواقص موجود در اطلاعات مکانی استان تأکید کرد.
وی گفت: اطلاعات مربوط به نشانیها، کدهای پستی، معابر، آبادیها، حوزهبندیها و مرزهای جغرافیایی باید پیش از اجرای سرشماری بهطور کامل بررسی، اصلاح و بهروزرسانی شود.
معاون منابع انسانی و پشتیبانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سرشماری ۱۴۰۵ بر پایه اطلاعات ثبتشده در سامانهها و دادههای دیجیتال انجام خواهد شد، افزود: در این شیوه، کیفیت و صحت دادههای موجود نقش تعیینکنندهای در دقت آمار نهایی خواهد داشت.
وی با اشاره به فرصت محدود باقیمانده برای تکمیل اطلاعات، ۱۲ شهریورماه را پایان مهلت در بخش ژئوکدها اعلام کرد و خواستار ورود جدی دستگاههای متولی، فرمانداریها، شهرداریها و دهیاریها برای رفع نواقص شد.
حسینی تأکید کرد: هیچ دستگاهی نباید در فرآیند آمادهسازی اطلاعات کوتاهی کند و لازم است مشکلات موجود با استفاده از ظرفیتهای دستگاههای اجرایی و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی و مرکز آمار برطرف شود.
اما یکی از مهمترین چالشهای موجود در مسیر تکمیل این اطلاعات، وضعیت معابر بدون نام در استان است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست از وجود ۸ هزار و ۸۰۰ معبر بدون نام در شهرها و روستاهای استان خبر داد و گفت: تعیین تکلیف و نامگذاری این معابر از اقداماتی است که باید توسط دستگاههای متولی دنبال شود.
محمدتقی محمدی وجود افزود: این تعداد معبر بدون نام در کنار نواقص احتمالی در نشانیها، کدهای پستی و اطلاعات مکانی، ضرورت سرعت بخشیدن به روند تکمیل پروژه جینف را دوچندان کرده است.
وی اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبانماه ۱۴۰۵ به شیوه ثبتیمبنا اجرا میشود.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بنابراین برخلاف شیوههای سنتی، اطلاعات موجود در سامانههای رسمی و دادههای مکانی، مبنای اصلی تولید آمار جمعیتی و مسکونی قرار خواهد گرفت.
مسئولان استان تأکید دارند که تکمیل بهموقع این دادهها میتواند از بروز خطا در ثبت اطلاعات جمعیتی و مکانی جلوگیری کرده و زمینه تولید آمار دقیقتر برای برنامهریزیهای آینده استان را فراهم کند.
نظر شما