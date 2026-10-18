سرشماری ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد با ۱۰۰ نیروی اجرایی و ۴۵ خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر یکشنبه در نشست هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن کهگیلویه و بویراحمد، سرشماری را پایه برنامه‌ریزی و توسعه دانست و اظهار کرد: تصمیم‌گیری دقیق در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اشتغال، نیازمند داده‌های آماری معتبر و به‌روز است.

وی با اشاره به تغییر شیوه اجرای سرشماری افزود: این دوره با رویکرد ثبتی‌مبنا و استفاده از اطلاعات سامانه‌ها و پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود؛ روشی که با کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، امکان ثبت دقیق‌تر اطلاعات جمعیتی را فراهم می‌کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این طرح در استان گفت: ساختار اجرایی سرشماری شامل ۱۰۰ نفر نیروی انسانی، از جمله ۵۰ آمارگیر، ۱۲ کارشناس فنی، سه معاون فنی و ۳۵ نفر از عوامل ستادی استان و شهرستان‌هاست و ۴۵ دستگاه خودرو نیز برای پشتیبانی این عملیات پیش‌بینی شده است.

رحمانی با اشاره به عملکرد استان در سرشماری کشاورزی بیان کرد: کهگیلویه و بویراحمد در اجرای آن طرح جزو سه استان برتر کشور قرار گرفت و باید از این تجربه برای اجرای دقیق سرشماری نفوس و مسکن استفاده شود.

وی تأمین نیروی انسانی، تجهیزات، اسکان، تغذیه و وسایل نقلیه را از وظایف دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و افزود: خودروهای اختصاص‌یافته باید سالم و مناسب باشند و تا پایان دوره سرشماری در اختیار ستاد قرار گیرند. در صورت بروز نقص فنی نیز تعمیر یا جایگزینی خودرو باید بدون تأخیر انجام شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از دستگاه‌های اجرایی استان خواست با هماهنگی ستاد استانی و شهرستانی، تمام ظرفیت‌های خود را برای پشتیبانی از سرشماری به کار گیرند.

رحمانی همچنین با انتقاد از غیبت برخی فرمانداران در نخستین نشست ستاد سرشماری گفت: فرمانداران مسئول مستقیم اجرای طرح در شهرستان‌ها هستند و باید با تشکیل منظم جلسات ستاد و استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و دهیاری‌ها، روند اجرای سرشماری را پیگیری کنند.

وی بر ضرورت بررسی مسائل امنیتی و انتظامی سرشماری در جلسات شورای تأمین استان و شهرستان‌ها نیز تأکید کرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اشاره به نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی عمومی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی دقیق درباره شیوه اجرای سرشماری، اعتماد مردم را افزایش می‌دهد و ضمن پیشگیری از سوءاستفاده افراد سودجو و مأموران‌نماها، زمینه مشارکت حداکثری خانوارها را فراهم می‌کند.