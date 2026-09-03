به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی محمدی صبح پنجشنبه در جلسه ستاد سرشماری نفوس و مسکن کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: سرشماری ۱۴۰۵ نخستین سرشماری نفوس و مسکن کشور است که به روش «ثبتی‌مبنا» اجرا می‌شود.

وی افزود: در این شیوه، داده‌های موجود در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی مبنای تولید آمار قرار می‌گیرد و با جایگزینی روش‌های جدید به جای شیوه‌های سنتی، امکان افزایش سرعت، کاهش هزینه‌ها و کاهش خطاهای انسانی فراهم می‌شود.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: دسترسی سریع‌تر به نتایج آماری از دیگر مزایای اجرای سرشماری به روش ثبتی‌مبنا است و این اطلاعات می‌تواند در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

محمدی با اشاره به الزامات قانونی همکاری دستگاه‌ها در اجرای سرشماری گفت: بر اساس قوانین بالادستی و احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های مشمول قانون باید داده‌های مورد نیاز مرکز آمار ایران را در اختیار این مرکز قرار دهند.

وی درباره مراحل اجرای سرشماری ۱۴۰۵ نیز گفت: مرحله نخست از اول شهریورماه با دریافت داده‌های پایه از دستگاه‌های اجرایی آغاز شده است.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ادامه داد: مرحله دوم از اول مهرماه و با اجرای خوداظهاری اینترنتی انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند اطلاعات خانوار خود را از طریق درگاه ملی به صورت برخط ثبت و تکمیل کنند.

محمدی عنوان کرد: مرحله سوم نیز از اول آبان‌ماه با انجام عملیات میدانی و تلفنی برای شناسایی و تکمیل اطلاعات نقاطی که تحت پوشش قرار نگرفته‌اند، آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت اطلاعات مکانی در اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا گفت: همکاری با اداره پست، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها برای نام‌گذاری معابر و تکمیل اطلاعات مکانی در استان در حال انجام است.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد وجود برخی معابر فاقد نام را از جمله چالش‌های پیش‌روی اجرای طرح دانست و افزود: با دستور ویژه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای سرشماری با سرعت در حال انجام است.