سرشماری نفوس و مسکن در کهگیلویه و بویراحمد به ۴۵ خودرو نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی محمدی عصر یکشنبه در نشست ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد از نظر فنی، تخصصی و آموزش مأموران ظرفیت کسب رتبه نخست کشور را دارد، اما تحقق این هدف به همکاری دستگاه‌های اجرایی و تأمین امکانات پشتیبانی موردنیاز بستگی دارد.

وی افزود: در دوره‌های گذشته، کمبود امکانات پشتیبانی موجب تأخیر در اجرای عملیات و افت رتبه استان شد؛ ازاین‌رو، تأمین به‌موقع تجهیزات و امکانات موردنیاز در سرشماری پیش‌رو اهمیت زیادی دارد.

محمدی با اشاره به مصوبه شماره ۱۸۲۹۴ هیئت وزیران بیان کرد: بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف به تأمین خودرو، تجهیزات مخابراتی، فضای اداری، امکانات اسکان و سایر ملزومات موردنیاز سرشماری هستند و مسئولیت پیگیری این امور در استان و شهرستان‌ها بر عهده استاندار و فرمانداران قرار دارد.

تکمیل اطلاعات سکونت و خانوار ۲.۵ میلیون نفر در کشور

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا گفت: بخش اصلی اطلاعات از طریق اتصال سامانه‌های اداری جمع‌آوری شده است، اما اطلاعات سکونت و خانوار حدود ۲.۵ میلیون نفر در کشور به دلایلی از جمله عدم تطبیق کد پستی و مکان، مهاجرت یا فوت، ناقص است.

وی افزود: برای تکمیل این اطلاعات، فرایند خوداظهاری اینترنتی از ۲۵ مهرماه آغاز شده و تا ۱۵ آبان‌ماه ادامه دارد و افرادی که اطلاعات ناقص دارند، از طریق پیامک برای ورود به سامانه و تکمیل اطلاعات خود راهنمایی می‌شوند.

محمدی ادامه داد: از ۱۵ آبان تا پایان ماه نیز فهرست افراد باقی‌مانده بر اساس پیش‌شماره‌های تلفن تفکیک و در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد تا مأموران از طریق تماس تلفنی، اطلاعات سکونت و مشخصات خانوارها را تکمیل کنند.

بررسی شاخص‌های اشتغال، مسکن و مهاجرت در عملیات میدانی

وی با اشاره به اجرای مرحله میدانی سرشماری اظهار کرد: این مرحله با هدف جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی و تفصیلی، بر روی نمونه‌ای معادل ۱۰ درصد خانوارهای هر استان اجرا می‌شود و نتایج آن به کل استان تعمیم خواهد یافت.

محمدی افزود: در این مرحله، اطلاعاتی درباره مشخصات اعضای خانوار، وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری به تفکیک شهرستان‌ها، نوع و مصالح مسکن، وضعیت مالکیت یا اجاره، باروری، مهاجرت، سواد و منبع اصلی انرژی مصرفی خانوارها جمع‌آوری می‌شود.

وی بیان کرد: استخراج و تدقیق شاخص‌های اشتغال و بیکاری به تفکیک شهرستان‌ها از جمله ظرفیت‌های این مرحله از سرشماری است که می‌تواند اطلاعات دقیق‌تری برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در اختیار مدیران قرار دهد.

ضرورت تأمین خودرو برای اجرای عملیات میدانی

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نیاز ناوگان موردنیاز سرشماری گفت: برای اجرای عملیات میدانی در بازه‌ای حداقل ۴۰ روزه، تأمین ۴۵ دستگاه خودرو در سطح استان ضروری است.

وی با اشاره به مشکلات پشتیبانی در سرشماری‌های گذشته افزود: در برخی موارد، خودروها به‌صورت روزانه و با چند ساعت تأخیر در اختیار مأموران قرار می‌گرفتند که این موضوع بر روند آمارگیری اثر منفی داشت.

محمدی تصریح کرد: خودروهای موردنیاز باید به‌صورت ثابت و در تمام مدت اجرای طرح در اختیار ستادهای شهرستانی قرار گیرند تا عملیات میدانی بدون وقفه انجام شود.

وی با اشاره به سهمیه پیش‌بینی‌شده شهرستان‌ها اظهار کرد: بر اساس برنامه اعلام‌شده، برای شهرستان بویراحمد ۱۲ دستگاه، کهگیلویه ۹ دستگاه، گچساران ۶ دستگاه، دنا ۴ دستگاه، بهمئی ۴ دستگاه، چرام ۲ دستگاه، باشت ۴ دستگاه، لنده ۳ دستگاه و مارگون ۴ دستگاه خودرو پیش‌بینی شده است.

درخواست همکاری ادارات کل برای پشتیبانی از بویراحمد

محمدی با اشاره به وسعت و تمرکز جمعیتی شهرستان بویراحمد گفت: دستگاه‌های اجرایی این شهرستان به‌تنهایی توان تأمین خودروهای موردنیاز ستاد سرشماری را ندارند و لازم است ادارات کل استان در این زمینه همکاری کنند.

وی خواستار حمایت دستگاه‌های اجرایی از ستاد سرشماری شهرستان بویراحمد شد و افزود: انتظار می‌رود با دستور استاندار و همراهی ادارات کل، امکانات موردنیاز به‌موقع تأمین شود تا زمینه اجرای مطلوب سرشماری و کسب رتبه نخست کشور برای کهگیلویه و بویراحمد فراهم شود.