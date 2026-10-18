سرشماری میدانی ۲۲ هزار خانوار کهگیلویه و بویراحمد از دوم آبان

به گزارش خبرنگار مهر، انتظام سهمگین عصر یکشنبه در دومین نشست ستاد استانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت این طرح ملی اظهار کرد: از نیمه سال گذشته تاکنون، موضوع سرشماری در نشست‌های مهم استانی از جمله شورای برنامه‌ریزی و توسعه و شورای اداری مطرح شده است تا دستگاه‌های اجرایی با آمادگی لازم وارد مرحله اجرا شوند.

وی با اشاره به سابقه سرشماری در ایران افزود: نخستین سرشماری رسمی کشور در سال ۱۳۳۵ برگزار شد و پس از آن نیز سرشماری‌هایی در سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ انجام گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز پنج دوره سرشماری برگزار شد که سه دوره با فاصله ۱۰ ساله و دو دوره در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ با فاصله پنج‌ساله اجرا شدند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: تفاوت اصلی سرشماری ۱۴۰۵ با دوره‌های گذشته، اجرای آن به شیوه ثبتی‌مبناست که با اتکا به اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی، تحول مهمی در نظام آماری و برنامه‌ریزی کشور ایجاد می‌کند.

تکمیل اطلاعات جمعیتی با استفاده از سامانه‌های ملی

سهمگین با اشاره به پیشرفت مرحله ثبتی‌مبنای سرشماری گفت: مرکز آمار ایران با هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ملی، بخش عمده اطلاعات جمعیتی را دریافت و تطبیق داده و زیرساخت اطلاعاتی این طرح تا حد زیادی آماده شده است.

وی درباره تکمیل اطلاعات مکانی برخی شهروندان بیان کرد: برای حدود ۲.۵ میلیون نفر در کشور که اطلاعات هویتی آن‌ها ثبت شده، اما وضعیت مکانی آن‌ها مشخص نیست، پیامک‌هایی ارسال شده است تا با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و سامانه «دولت من»، نشانی و اطلاعات موردنیاز خود را تکمیل کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: در صورت تکمیل نشدن اطلاعات از طریق سامانه، فهرست افراد باقی‌مانده در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد تا اطلاعات موردنیاز از طریق تماس تلفنی تکمیل شود.

پرسشگری حضوری از ۲۲ هزار و ۳۳۰ خانوار

سهمگین با تشریح جزئیات مرحله میدانی سرشماری اظهار کرد: این مرحله از دوم آبان‌ماه با اجرای نمونه‌گیری آماری آغاز می‌شود و طی آن، اطلاعات ۱۰ درصد خانوارهای کشور و متناسب با آن ۲۲ هزار و ۳۳۰ خانوار در ۹ شهرستان کهگیلویه و بویراحمد به‌صورت حضوری جمع‌آوری خواهد شد.

وی افزود: حدود ۱۰۰ نفر از نیروهای آمارگیر و عوامل اجرایی استان پس از گذراندن دوره‌های تخصصی، مسئولیت اجرای این مرحله را بر عهده دارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: عملیات سرشماری در مناطق شهری در قالب ۳۳ حوزه و در مناطق روستایی بر اساس بلوک‌ها و حوزه‌های مشخص‌شده اجرا می‌شود و مأموران در هر حوزه اطلاعات حداکثر ۱۰۰ خانوار را جمع‌آوری کرده و سپس به حوزه بعدی می‌روند.

بررسی وضعیت مسکن، اشتغال و مهاجرت خانوارها

سهمگین با اشاره به اطلاعات موردنیاز در مرحله میدانی گفت: این مرحله با هدف بررسی ویژگی‌های جمعیتی و شاخص‌های کیفی خانوارها انجام می‌شود و اطلاعاتی از جمله سن، سطح سواد، وضعیت مالکیت یا اجاره مسکن، نوع سازه ساختمان، وضعیت مصرف انرژی، مهاجرت و سایر شاخص‌های جمعیتی و کالبدی را در بر می‌گیرد.

وی افزود: داده‌های به‌دست‌آمده از این فرایند، مبنای مهمی برای برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌هایی مانند مسکن، انرژی، اشتغال و آموزش خواهد بود و می‌تواند به شناخت دقیق‌تر نیازهای شهرستان‌های استان کمک کند.

ضرورت همکاری فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح اظهار کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن به یک دستگاه خاص محدود نیست و مسئولیت هدایت ستاد استانی بر عهده استاندار و مسئولیت ستادهای شهرستانی بر عهده فرمانداران است.

وی افزود: فرمانداران باید در سریع‌ترین زمان ممکن ستادهای شهرستانی را تشکیل دهند و امکانات موردنیاز از جمله خودرو، اسکان و پشتیبانی لجستیکی مأموران آمارگیر را برای مدت یک ماه و در صورت نیاز برای دوره تمدیدی فراهم کنند.

سهمگین بر ضرورت پایش مستمر روند اجرای عملیات تأکید کرد و گفت: وضعیت فعالیت‌ها باید به‌صورت روزانه رصد شود تا در صورت بروز هرگونه مشکل در میدان، اقدامات لازم برای رفع آن در کوتاه‌ترین زمان انجام گیرد.

وی در پایان با اشاره به آمادگی فنی و اجرایی استان اضافه کرد: کهگیلویه و بویراحمد از ظرفیت مناسبی برای اجرای سرشماری برخوردار است و با تداوم هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، می‌توان برای کسب رتبه نخست تا سوم کشور در دقت و سرعت اجرای این طرح تلاش کرد.