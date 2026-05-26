به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حسینی عصر سه شنبه از اجرای نخستین طرح پلاک هوشمند روستایی در روستای دلیرچ شهرستان مارگون خبر داد و آن را گامی مؤثر در مسیر تحقق دولت هوشمند و خدماترسانی دقیق به مردم دانست.
وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح اظهار کرد: پروژه پلاک هوشمند روستایی با هدف اتصال کدپستی به نقشههای مکانی و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق جمعیتی و مکانی اجرایی شده است.
معاون پشتیبانی و منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: با اجرای این طرح، اطلاعات واقعی جمعیتی و زیرساختی روستاها در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد و برنامهریزیها و تخصیص اعتبارات بر اساس دادههای دقیق انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: در گذشته بخشی از خدمات و اعتبارات بر پایه برآوردهای غیر دقیق یا رایزنیها توزیع میشد، اما اکنون دولت با تکیه بر دادههای هوشمند و اطلاعات مکانی میتواند تصمیمگیری دقیقتر و عادلانهتری داشته باشد.
حسینی با اشاره به دغدغه برخی روستاییان درباره دیده نشدن جمعیت واقعی در سهمیههایی نظیر آرد و خدمات بهداشتی بیان کرد: اجرای پروژه پلاک هوشمند میتواند بسیاری از این مشکلات را برطرف کرده و موجب توزیع عادلانه خدمات در مناطق مختلف شود.
وی با بیان اینکه تکمیل این طرح در تمامی مناطق شهری و روستایی استان در دستور کار قرار دارد، گفت: اجرای پلاکهای هوشمند علاوه بر ساماندهی اطلاعات مکانی، بستر مناسبی برای توسعه خدمات دولت الکترونیک فراهم میکند.
معاون پشتیبانی و منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین به سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و افزود: سرشماری امسال با شیوهای متفاوت از گذشته انجام خواهد شد و اطلاعات مورد نیاز از طریق دادههای مکانی و اطلاعات ثبتشده در سامانه پلاک هوشمند جمعآوری میشود.
وی ادامه داد: این اقدام ضمن افزایش دقت و سرعت جمعآوری اطلاعات، مبنای برنامهریزیهای کلان کشور در حوزه جمعیت، مسکن و خدمات عمومی در سالهای آینده خواهد بود.
حسینی در پایان از همکاری ادارهکل پست استان، فرمانداری مارگون، دهیاران و دستگاههای اجرایی در اجرای این پروژه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تکمیل این طرح، سطح خدماترسانی در مناطق روستایی استان ارتقا یابد.
