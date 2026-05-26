۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

بهره‌برداری از نخستین پلاک هوشمند روستایی در دلیرچ مارگون

یاسوج-معاون پشتیبانی و منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از بهره‌برداری نخستین پلاک هوشمند روستایی در روستای دلیرچ شهرستان مارگون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حسینی عصر سه شنبه از اجرای نخستین طرح پلاک هوشمند روستایی در روستای دلیرچ شهرستان مارگون خبر داد و آن را گامی مؤثر در مسیر تحقق دولت هوشمند و خدمات‌رسانی دقیق به مردم دانست.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح اظهار کرد: پروژه پلاک هوشمند روستایی با هدف اتصال کدپستی به نقشه‌های مکانی و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق جمعیتی و مکانی اجرایی شده است.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: با اجرای این طرح، اطلاعات واقعی جمعیتی و زیرساختی روستاها در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد و برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص اعتبارات بر اساس داده‌های دقیق انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: در گذشته بخشی از خدمات و اعتبارات بر پایه برآوردهای غیر دقیق یا رایزنی‌ها توزیع می‌شد، اما اکنون دولت با تکیه بر داده‌های هوشمند و اطلاعات مکانی می‌تواند تصمیم‌گیری دقیق‌تر و عادلانه‌تری داشته باشد.

حسینی با اشاره به دغدغه برخی روستاییان درباره دیده نشدن جمعیت واقعی در سهمیه‌هایی نظیر آرد و خدمات بهداشتی بیان کرد: اجرای پروژه پلاک هوشمند می‌تواند بسیاری از این مشکلات را برطرف کرده و موجب توزیع عادلانه خدمات در مناطق مختلف شود.

وی با بیان اینکه تکمیل این طرح در تمامی مناطق شهری و روستایی استان در دستور کار قرار دارد، گفت: اجرای پلاک‌های هوشمند علاوه بر ساماندهی اطلاعات مکانی، بستر مناسبی برای توسعه خدمات دولت الکترونیک فراهم می‌کند.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین به سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و افزود: سرشماری امسال با شیوه‌ای متفاوت از گذشته انجام خواهد شد و اطلاعات مورد نیاز از طریق داده‌های مکانی و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه پلاک هوشمند جمع‌آوری می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدام ضمن افزایش دقت و سرعت جمع‌آوری اطلاعات، مبنای برنامه‌ریزی‌های کلان کشور در حوزه جمعیت، مسکن و خدمات عمومی در سال‌های آینده خواهد بود.

حسینی در پایان از همکاری اداره‌کل پست استان، فرمانداری مارگون، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی در اجرای این پروژه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تکمیل این طرح، سطح خدمات‌رسانی در مناطق روستایی استان ارتقا یابد.

