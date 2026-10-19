مصطفی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش در شهرستان اردستان اظهار کرد: هم‌زمان با این هفته، برنامه‌های متنوعی با همکاری هیئت‌های ورزشی شهرستان برگزار می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به مسابقات لیگ فوتسال، ورزش صبحگاهی بانوان و همایش پیاده‌روی خانوادگی اشاره کرد.

وی افزود: همایش پیاده‌روی خانوادگی روز سه‌شنبه از محل ورزشگاه به سمت پارک بوستان انقلاب برگزار می‌شود و عموم مردم و خانواده‌ها می‌توانند در این برنامه شرکت کنند.

سرپرست اداره ورزش و جوانان اردستان خاطرنشان کرد: مسابقات فوتبال چهارجانبه در زواره با همکاری بسیج ورزشکاران در دستور کار قرار دارد و همچنین برنامه‌های ورزشی هیئت‌های کونگ‌فو و تکواندو نیز در این هفته برگزار خواهد شد.

رمضانی تصریح کرد: یکی از برنامه‌های شاخص ورزشی منطقه، مسابقات پرسین در شهر مهاباد است که با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور برگزار می‌شود. این رقابت‌ها از ۲۶ مهر تا دوم آبان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود با توجه به حضور ورزشکاران از نقاط مختلف کشور، رویداد قابل توجهی در حوزه ورزش شهرستان باشد.

وی بیان کرد: در کنار برنامه‌های ورزشی، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا با همکاری بسیج ورزشکاران و بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین غبارروبی و عطرافشانی نیز در برنامه‌های این هفته پیش‌بینی شده است.

سرپرست اداره ورزش و جوانان اردستان ادامه داد: در حال حاضر حدود ۳۹ هیئت ورزشی در شهرستان وجود دارد که از این تعداد، حدود ۲۷ تا ۲۸ هیئت فعالیت مستمر دارند و برنامه‌های ورزشی مختلفی را دنبال می‌کنند.

رمضانی اضافه کرد: تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته شهرستان در ماه‌های اخیر از حدود ۸۰۰ نفر به بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ نفر افزایش یافته است. همچنین در حال حاضر تعداد بانوان ورزشکار سازمان‌یافته از آقایان بیشتر شده که نشان‌دهنده افزایش مشارکت بانوان در فعالیت‌های ورزشی است.

وی یادآور شد: افتتاح زورخانه شهرستان نیز در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده قرار داشت، اما به دلیل باقی‌ماندن بخشی از عملیات تکمیلی به زمان دیگری موکول شده است و پس از اتمام کارهای باقی‌مانده، زمان افتتاح آن اعلام خواهد شد.