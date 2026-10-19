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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

همایش «۳۰ دقیقه ورزش تا تندرستی» در همدان برگزار شد

همایش «۳۰ دقیقه ورزش تا تندرستی» در همدان برگزار شد

همدان- همایش «۳۰ دقیقه ورزش تا تندرستی» صبح امروز با حضور جمعی از بانوان دستگاه‌های اجرایی و فعالان ایستگاه‌های ورزش همگانی در مجموعه ورزشی قدس همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «۳۰ دقیقه ورزش تا تندرستی» صبح دوشنبه معصومه باقری مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان، معصومه پیردهقان مسئول ورزش بانوان استان، سبزواری رئیس هیئت ورزش‌های همگانی و جمعی از بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در جریان این برنامه با هدف ارج نهادن به سال‌ها تلاش و فعالیت ورزشی از پیشکسوتان نام آشنای ورزش استان خانم‌ها بقا، زندی، رئوفی، مستی و زرنگار تجلیل به عمل آمد. همچنین با حضور مسئولان، از خانواده‌های معظم شهدای ورزشکار، شهیدان کرمی و محمدی تقدیر شد.

اجرای حرکات ورزشی گروهی و اهدای جوایز به قید قرعه به شرکت‌کنندگان از دیگر بخش‌های متنوع این همایش پرنشاط بود.

در پایان این مراسم نیز هیئت گلف استان همدان با برگزاری یک برنامه آموزشی بانوان حاضر را با مبانی و جذابیت‌های رشته ورزشی گلف آشنا کرد.

گفتنی است این همایش در راستای ترویج فرهنگ ورزش همگانی افزایش نشاط اجتماعی و تأکید بر نقش کلیدی فعالیت بدنی منظم در حفظ و ارتقای سلامت بانوان برگزار شد.

کد مطلب 6982406

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