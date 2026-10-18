طیبی: امیدآفرینی در برابر جنگ روانی دشمن مصداق جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رحیم طیبی شامگاه یکشنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه،با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و نقشه‌های دشمن، القای ترس در جامعه است، اظهار کرد: برخلاف صحنه‌سازی‌های دشمن، مسئله صرفاً جنگ نظامی نیست؛ هرچند ممکن است درگیری نظامی نیز رخ دهد، اما هدف اصلی دشمن ایجاد ترس و ناامیدی است.

این کارشناس مذهبی با اشاره به جنگ ۴۷روزه بیان کرد: دشمن در این جنگ نیز با استفاده از جنگ شناختی و ترکیبی تلاش کرد ترس را در جامعه گسترش دهد و به اهداف خود دست پیدا کند.

حضور مردم در خیابان‌ها حرکتی برخاسته از ایمان و تفکر است

طیبی با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها گفت: این حضور که در ماه‌های پس از شهادت رهبر شهید به یک فرهنگ تبدیل شده است، با جهاد و مجاهدت رزمندگانی که ایشان پرورش دادند، در جهان طنین‌انداز خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه حضور مردم در خیابان‌ها حرکتی هیجانی و بدون پشتوانه فکری نیست، افزود: این حرکت بر مبنا و تفکر استوار است و قدرت ایجاد می‌کند؛ قدرتی که توانمندی اصلی نظام را به جهانیان نشان می‌دهد.

این کارشناس مذهبی، سرچشمه این تفکر و جوشش قدرت را آیات قرآن کریم دانست و تصریح کرد: این قدرت برخاسته از ایمان و آموزه‌های قرآنی است؛ قدرتی که دشمن نه می‌تواند آن را به دست آورد و نه به‌سادگی قادر به مقابله با آن است.

قرآن کریم نقشه راه زندگی است

طیبی با تأکید بر ضرورت انس با قرآن کریم اظهار کرد: رهبر شهید با قرآن زندگی می‌کردند و سخنان ایشان و رهبر کنونی نیز برگرفته از آموزه‌های قرآن است؛ ازاین‌رو باید توجه داشت که قرآن تنها برای خواندن نیست، بلکه باید با قرآن زندگی کرد.

وی ادامه داد: قرآن با انسان سخن می‌گوید، نقشه راه است و مسیر زندگی را نشان می‌دهد؛ بنابراین، انس با قرآن و عمل به آموزه‌های آن باید در زندگی افراد مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه خداوند امیدآفرین است، گفت: در شرایطی که دشمن می‌کوشد ترس و ناامیدی را در جامعه گسترش دهد، کسانی که امید می‌آفرینند، در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند.

وی افزود: باید توجه داشت که تکیه‌گاه اصلی ما قرآن کریم و آیات قدرت‌آفرین آن است؛ آموزه‌هایی که می‌توانند زمینه‌ساز تقویت ایمان، امید و ایستادگی در برابر دشمن باشند.

ایمان، نخستین سرمایه قدرت‌آفرین انسان است

طیبی با اشاره به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَیٰ تِجَارَةٍ تُنْجِیکُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ» اظهار کرد: نخستین تجارتی که انسان می‌تواند در این عالم داشته باشد، ایمان است.

وی با بیان اینکه زرق‌وبرق دنیا، پول، جاه و مال به‌تنهایی قدرت‌آفرین نیستند، افزود: آنچه به انسان قدرت می‌بخشد، ایمان بصیرت‌افزا و یقین‌آفرین است؛ ایمانی که زمینه شناخت درست و ایستادگی در مسیر حق را فراهم می‌کند.

این کارشناس مذهبی با تأکید بر اینکه ایمان مؤمن باید به سلاح‌های مختلف مجهز باشد، یکی از این سلاح‌ها را نترسیدن در برابر دشمن خدا دانست و گفت: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا»؛ یعنی سست نشوید و اندوهگین نباشید و در برابر دشمن ایستادگی کنید.

ملت‌ها با کنار گذاشتن ترس به سربلندی می‌رسند

طیبی با اشاره به سخنی از امیرالمؤمنین علی(ع) اظهار کرد: از قرآن بخواهید با شما سخن بگوید؛ ملت‌ها زمانی به سربلندی می‌رسند که ترس را از خود دور کنند و در برابر قدرت‌های پوشالی، شجاعت و ایستادگی داشته باشند.

وی با بیان اینکه مزد جهاد و مجاهدت، پیروزی از جانب خداوند است، به آیه شریفه «نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ» اشاره کرد و افزود: وعده نصرت الهی و فتح نزدیک، مایه امید و تقویت روحیه مؤمنان در مسیر مجاهدت است.

این کارشناس مذهبی در پایان تأکید کرد: با تکیه بر قرآن کریم و بشارت‌های امیدآفرین آن می‌توان در برابر دشمن ایستادگی کرد و با اطمینان از وعده‌های الهی، از شکست و نابودی دشمن سخن گفت.