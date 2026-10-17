ابراهیم نجفی عصر شنبه در حاشیه دیدار با پرستاران در بیمارستان کوثر، ضمن تبریک ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رسیدگی به مطالبات معیشتی پرستاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار کرد: پرداخت فوق‌العاده خاص، کارانه و معوقات اضافه‌کاری از مطالبات به حق پرستاران است و مجلس این موارد را با جدیت پیگیری می‌کند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مسائل معیشتی در افزایش مهاجرت پرستاران، گفت: دولت این مطالبات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ لحاظ خواهد کرد و مجلس نیز برای تحقق آن همکاری و پیگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه کمبود پرستار موجب افزایش فشار کاری بر نیروهای شاغل در بیمارستان‌ها شده است، افزود: این مسئله از عواملی است که تمایل پرستاران به فعالیت در بخش دولتی را کاهش می‌دهد و رسیدگی به آن ضرورت دارد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مکاتبات دانشگاه‌های علوم پزشکی گیلان و دیگر استان‌ها و پیگیری نمایندگان، اظهار کرد: دولت فراخوان جذب پرستار را اعلام کرده است تا بخشی از کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی جبران شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت دانشگاه‌های پرستاری برای تأمین نیروی موردنیاز محدود است، تأکید کرد: جذب پرستار باید متناسب با کمبودهای بیمارستان‌ها انجام شود تا فشار کاری نیروهای شاغل کاهش یابد و بخشی از مشکلات این حوزه برطرف شود.