به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی، صبح دوشنبه در جلسه شورای مسکن استان که با محوریت بررسی مشکلات پروژه‌های مسکونی، تأمین و پرداخت تسهیلات بانکی و تأمین آب و زیرساخت‌ها برگزار شد، بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌ها و پاسخگویی به مطالبات مردم تأکید کرد.

وی اظهار کرد: هرچند در اجرای برخی برنامه‌های حوزه مسکن با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه هستیم، اما تلاش‌های انجام‌شده قابل تقدیر است و لازم است همه دستگاه‌های مسئول با همت مضاعف، روند اجرای پروژه‌ها را دنبال کنند.

استاندار یزد با قدردانی از تلاش دستگاه‌های خدمات‌رسان در تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های مسکونی افزود: مجموعه‌های مسئول در حوزه آب، برق و گاز با وجود مشکلات موجود و تعهدات انجام‌نشده گذشته، برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها تلاش می‌کنند و در برخی موارد ناچارند منابع مورد نیاز را از محل اعتبارات خود تأمین کنند.

بابایی با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد پروژه‌های مسکن تصریح کرد: این همراهی شایسته قدردانی است و انتظار می‌رود همه مجموعه‌های مسئول با جدیت بیشتری برای رفع مشکلات و تسریع در اجرای طرح‌ها اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: باید پای کار مردم باشیم و با پیگیری مستمر، مشکلات متقاضیان مسکن را برطرف کنیم تا مطالبات آنان در زمینه اجرای پروژه‌ها و تحویل واحدها و زمین‌های مسکونی پاسخ داده شود.

تعیین قطعات زمین برای ۲ هزار و ۸۷۳ متقاضی طرح جوانی جمعیت

در این جلسه، قرعه‌کشی تعیین قطعات زمین برای ۲ هزار و ۸۷۳ متقاضی طرح جوانی جمعیت در شهرستان‌های استان یزد انجام شد.

بر اساس اعلام مسئولان حوزه راه و شهرسازی استان، با احتساب نتایج این مرحله از قرعه‌کشی، قطعات زمین برای ۷۵ درصد از متقاضیان تأیید نهایی شده تعیین تکلیف شد.

همچنین روند آماده‌سازی اراضی و پیگیری مراحل واگذاری به سایر متقاضیان ادامه دارد و برنامه‌ریزی شده است با تکمیل اقدامات لازم، وضعیت باقی‌مانده متقاضیان نیز تعیین تکلیف شود.