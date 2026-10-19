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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

استانداری یزد در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ رتبه عالی کسب کرد

استانداری یزد در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ رتبه عالی کسب کرد

یزد- استانداری یزد در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ استانداری‌های کشور که از سوی وزارت کشور انجام شد، موفق به کسب رتبه «عالی» شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ استانداری‌های کشور که با هدف سنجش میزان تحقق مأموریت‌ها و وظایف تخصصی استانداری‌ها و در چارچوب الزامات نظام مدیریت عملکرد و قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شده است.

نتایج ارزیابی پس از طی مراحل کارشناسی، بررسی عملکرد در حوزه‌های تخصصی وزارت کشور و رسیدگی به مستندات ارائه‌شده، اعلام و استانداری یزد در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ رتبه عالی کسب کرد.

بر اساس ابلاغیه رسمی خطاب به استاندار یزد، کسب این رتبه نشان‌دهنده عملکرد مجموعه مدیریتی و اجرایی استان در تحقق مأموریت‌های تخصصی ارزیابی‌شده است.

کد مطلب 6982387

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