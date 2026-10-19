به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ استانداری‌های کشور که با هدف سنجش میزان تحقق مأموریت‌ها و وظایف تخصصی استانداری‌ها و در چارچوب الزامات نظام مدیریت عملکرد و قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شده است.

نتایج ارزیابی پس از طی مراحل کارشناسی، بررسی عملکرد در حوزه‌های تخصصی وزارت کشور و رسیدگی به مستندات ارائه‌شده، اعلام و استانداری یزد در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ رتبه عالی کسب کرد.

بر اساس ابلاغیه رسمی خطاب به استاندار یزد، کسب این رتبه نشان‌دهنده عملکرد مجموعه مدیریتی و اجرایی استان در تحقق مأموریت‌های تخصصی ارزیابی‌شده است.