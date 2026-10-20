به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در نشست ستاد ساماندهی اتباع خارجی استان، از تلاش دستگاه‌های اطلاعاتی و نیروهای انتظامی در این حوزه قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه برخورد با اتباع غیرمجاز بر اساس قوانین بالادستی انجام می‌شود، اظهار کرد: استان یزد با توجه به امکانات موجود، تنها ظرفیت پذیرش بخشی از جمعیت اتباع خارجی را دارد.

استاندار یزد، سیاست‌های اقتصادی دهه‌های گذشته را از عوامل حضور گسترده اتباع غیرمجاز دانست و افزود: سیاست انتقال خانواده اتباع خارجی دارای گذرنامه به داخل کشور نیز بر این روند تأثیر گذاشته است.

بابایی با اشاره به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مهاجرت اتباع خارجی تأکید کرد: با وجود شرایط خاص کشور، روند طرد اتباع غیرمجاز از استان با جدیت دنبال می‌شود.