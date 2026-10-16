۴۳۰ پروژه شهری در یزد به سرانجام رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی صبح جمعه، در یکصد و بیست‌وهشتمین نشست مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران در یزد، با اشاره به چالش‌های مشترک شهرداری‌ها در حوزه مدیریت شهری اظهار کرد: بلاتکلیفی درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با توجه به اظهارنظرهای مختلف درباره زمان برگزاری آن، موجب ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی مدیریت شهری شده است.

وی افزود: برای اجرای برنامه‌های مؤثر و پیشبرد امور شهر، به ثبات و پایداری مدیریت نیاز داریم؛ ازاین‌رو، درخواست ما این است که زمان برگزاری انتخابات هرچه سریع‌تر به‌صورت قطعی مشخص شود تا از ایجاد چالش در مدیریت شهری جلوگیری شود.

درخواست یزد برای اجرای طرح کنترل قیمت کالاهای اساسی

رئیس شورای اسلامی شهر یزد در ادامه با اشاره به پیشنهاد کنترل قیمت برخی کالاها در تهران گفت: درخواست داریم در اجرای این طرح به یزد نیز کمک شود تا امکان مدیریت بهتر قیمت و توزیع کالاهای اساسی برای شهروندان فراهم شود.

سیفی تصریح کرد: شهرداری یزد با راه‌اندازی فروشگاه‌هایی با عنوان «چهارسوق» تلاش کرده است در زمینه توزیع و مدیریت عرضه کالاهای اساسی به مردم نقش‌آفرینی کند، اما در تأمین برخی اقلام، به‌ویژه میوه، با چالش‌هایی مواجه هستیم.

وی خواستار همکاری و حمایت تهران برای تأمین میوه موردنیاز این فروشگاه‌ها شد و افزود: با رفع مشکلات تأمین، امکان عرضه مناسب‌تر کالاها به شهروندان فراهم خواهد شد.

اتمام بیش از ۴۳۰ پروژه شهری در یزد

رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به عملکرد شورای ششم اظهار کرد: شورای شهر یزد از شوراهای کم‌چالش کشور است و در پنج سال اخیر، چهار سال به‌عنوان شورای برتر کشور انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه انتخاب شهردار یزد نیز چند روز زودتر از موعد قانونی انجام و به استانداری اعلام شد، افزود: یزد از نخستین شهرهایی بود که حکم شهردار آن از سوی وزارت کشور صادر شد.

سیفی ادامه داد: در ابتدای فعالیت شورای ششم، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهری در دستور کار قرار گرفت و در این دوره، بیش از ۴۳۰ پروژه کوچک و بزرگ در نقاط مختلف شهر به پایان رسیده است.

وی پروژه‌های متوقف‌شده و قدیمی را از جمله طرح‌هایی دانست که در این دوره به سرانجام رسیده‌اند و گفت: پروژه‌ای که حدود ۲۴ سال متوقف مانده بود، با همکاری مسئولان استان تعیین تکلیف و تکمیل شد.

اجرای سالانه یک میلیون مترمربع آسفالت در یزد

رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اقدامات عمرانی شهرداری گفت: سالانه دست‌کم یک میلیون مترمربع آسفالت در سطح شهر اجرا می‌شود و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز حدود ۴۳۰ هزار مترمربع آسفالت انجام شده است.

سیفی همچنین با اشاره به بارندگی‌ها و سیلاب‌های سال‌های اخیر در یزد اظهار کرد: در دو سال گذشته، شهر با سیلاب‌های کم‌سابقه در مقیاس صد سال اخیر مواجه شد که برای کاهش خطرات ناشی از آن، چهار سیل‌بند در اطراف شهر احداث و کیلومترها لوله برای دفع آب‌های سطحی اجرا شده است.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های بافت تاریخی یزد، بر ضرورت بازدید شهرداران کلان‌شهرهای کشور از این بافت و تبادل تجربه میان شهرها تأکید کرد.