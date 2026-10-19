توسعه گردشگری و معرفی هویت تاریخی اراک در دستور کار مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته اراک اظهار کرد: اراک علاوه بر جایگاه صنعتی، از پیشینه تاریخی، مفاخر فرهنگی و ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری برخوردار است که باید با برنامه‌ریزی هدفمند به مردم و سایر نقاط کشور معرفی شود.

وی افزود: برنامه‌های هفته اراک با محورهایی از جمله خانواده، مقاومت، ایثار و شعر ملی و مذهبی طراحی شده و رویدادهای فرهنگی، هنری و خانوادگی با هدف افزایش نشاط اجتماعی و تقویت هویت شهری برگزار می‌شود.

شهردار اراک با اشاره به ظرفیت مسیرهای طبیعی و گردشگری شهر بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های تفریحی و گردشگری و استفاده از توان بخش خصوصی می‌تواند زمینه جذب گردشگر، رونق اقتصادی و ایجاد فضاهای جدید برای حضور خانواده‌ها را فراهم کند.

محمودی در ادامه با تأکید بر ضرورت کاهش آلودگی هوا گفت: توسعه حمل‌ونقل عمومی و استفاده از وسایل نقلیه پاک از اولویت‌های مدیریت شهری است و برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری ۹۵ دستگاه اتوبوس در دستور کار قرار دارد.

وی از پیگیری طرح تاکسی‌های برقی خبر داد و افزود: اجرای این طرح با برخی موانع و تغییراتی در شیوه به‌کارگیری رانندگان مواجه شده و پیگیری‌ها برای فراهم شدن شرایط اجرایی آن ادامه دارد. استفاده از ظرفیت تسهیلات ماده ۱۲ و حمایت دستگاه‌های اجرایی نیز برای تأمین منابع مالی این طرح ضروری است.

شهردار اراک با اشاره به برنامه‌های هوشمندسازی خدمات شهری تاکید کرد: توسعه سامانه‌های الکترونیکی، افزایش شفافیت فرایندهای مالی و ساماندهی اطلاعات املاک شهرداری با هدف ارتقای نظارت و تسهیل دسترسی به اطلاعات دنبال می‌شود.

وی گفت: استان مرکزی با ظرفیت تزریق بیش از هزار مگاوات برق به شبکه سراسری، از توانمندی‌های قابل‌توجهی در حوزه انرژی برخوردار است که با تلاش مدیران، صنایع و فعالان اقتصادی محقق شده است.

محمودی همدلی مسئولان، رسانه‌ها و نخبگان را برای پیشبرد برنامه‌های شهری ضروری دانست و تصریح کرد: شهرداری اراک از نقدهای سازنده و پیشنهادهای کارشناسی استقبال می‌کند و هدف اصلی باید اجرای اقداماتی باشد که به توسعه اراک و بهبود کیفیت زندگی شهروندان منجر شود.