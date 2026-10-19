به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی، با اشاره به تصمیم‌های اتخاذشده در نشست تخصصی روز دوشنبه ۲۷ مهرماه اظهار کرد: ارتقای سطح رویدادهای گردشگری متناسب با ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناطق، یکی از مسیرهای مؤثر برای تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری، افزایش مشارکت ذی‌نفعان و تقویت جایگاه مقاصد گردشگری کشور است.

‌وی افزود: در این نشست که با حضور مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی، نمایندگان ادارات کل تخصصی و بخش‌های مرتبط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، پس از بررسی ظرفیت‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده، برگزاری هجدهمین دوره جشنواره اقوام گلستان در سطح بین‌المللی و در آذرماه سال جاری به تصویب رسید.

‌محسنی‌بندپی با اشاره به نقش مشارکت و هم‌اندیشی صاحب‌نظران در ارتقای کیفی رویدادهای گردشگری، از حضور مؤثر و رهنمودهای حق‌شناس، مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور فرهنگی، در این نشست قدردانی کرد و اظهار داشت: بهره‌گیری از دیدگاه‌های فرهنگی و تخصصی در فرآیند ارزیابی و برنامه‌ریزی رویدادها، زمینه‌ساز تقویت پیوند میان ظرفیت‌های فرهنگی کشور و برنامه‌های توسعه گردشگری است.

‌معاون گردشگری کشور با تأکید بر جایگاه فرهنگی استان گلستان و تنوع قومی، آیینی و هنری آن تصریح کرد: جشنواره اقوام گلستان فرصتی برای معرفی میراث زنده ایران، بازنمایی جلوه‌های همزیستی فرهنگی و تقویت تعاملات میان‌فرهنگی است. برگزاری این رویداد در سطح بین‌المللی می‌تواند زمینه معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های فرهنگی کشور، توسعه گردشگری رویدادمحور و تقویت دیپلماسی فرهنگی را فراهم کند.

‌وی در ادامه از تصویب ارتقای جشنواره اسب اصیل ترکمن از سطح استانی به سطح منطقه‌ای خبر داد و گفت: این تصمیم با توجه به امتیازات کسب‌شده و ظرفیت‌های این رویداد اتخاذ شد. جشنواره اسب اصیل ترکمن می‌تواند با اتکا به پیوند عمیق این میراث بومی با هویت فرهنگی منطقه، بستری برای معرفی قابلیت‌های گردشگری و گسترش مشارکت در سطح منطقه‌ای باشد.

‌محسنی‌بندپی همچنین با اشاره به ارتقای رویداد گردشگری ورزشی هوایی «هما» از سطح استانی به سطح منطقه‌ای بیان کرد: توسعه رویدادهای تخصصی در حوزه گردشگری ورزشی، از جمله ورزش‌های هوایی، امکان معرفی ظرفیت‌های متنوع مقاصد، ایجاد تجربه‌های تازه برای گردشگران و گسترش زمینه همکاری میان فعالان گردشگری و حوزه ورزش را فراهم می‌سازد.

‌معاون گردشگری کشور در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد معاونت گردشگری، حمایت از رویدادهایی است که ضمن برخورداری از پشتوانه فرهنگی و ظرفیت اجرایی، قابلیت توسعه در مقیاس‌هایی فراتر از محدوده محلی و استانی را دارند. ارزیابی ظرفیت‌ها، ارتقای هدفمند سطح رویدادها و هم‌افزایی میان بخش‌های تخصصی، صاحب‌نظران فرهنگی و بخش خصوصی می‌تواند به افزایش اثربخشی این رویدادها در توسعه گردشگری داخلی، تقویت تعاملات منطقه‌ای و معرفی توانمندی‌های گردشگری ایران در عرصه بین‌المللی کمک کند.