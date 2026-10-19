الهامی: فجر شهید سپاسی برای پیروزی جانانه جنگید

به گزارش خبرنگار مهر، ساکت الهامی شامگاه دوشنبه پس از دیدار تیم‌های پیکان تهران و فجر شهید سپاسی شیراز، ضمن تبریک به تیم میزبان، از عملکرد داوران این مسابقه نیز تمجید کرد و با قدردانی از گروه داوری گفت: با وجود شکست تیم ما، داوران قضاوت بسیار خوبی داشتند و عملکرد آن‌ها بی‌نقص بود.

سرمربی پیکان تهران با تبریک به مجموعه فجر شهید سپاسی افزود: بازیکنان این تیم جانانه جنگیدند و برای کسب پیروزی، اراده و تلاش بیشتری از خود نشان دادند.

الهامی با اشاره به روند بازی گفت: تا حدود ۲۵ دقیقه، زمانی که مالکیت توپ را در اختیار داشتیم، عملکرد خوبی ارائه کردیم؛ اما هر دو گل را در شرایطی دریافت کردیم که تصور می‌کردیم جریان مسابقه بیشتر به سود ماست.

وی با بیان اینکه فجر شهید سپاسی از فرصت‌های خود به‌خوبی استفاده کرد، ادامه داد: هر دو گل روی توپ‌گیری بازیکنان فجر به ثمر رسید و همین موضوع نشان‌دهنده جسارت و کیفیت این تیم در استفاده از موقعیت‌ها بود.

سرمربی پیکان با اشاره به دشواری ادامه بازی پس از دریافت گل‌ها گفت: پس از گل‌های دریافتی مجبور شدیم فشار بیشتری وارد کنیم، اما نتوانستیم به‌اندازه کافی از برنامه‌های تاکتیکی خود برای باز کردن روزنه‌های دفاعی حریف استفاده کنیم.

الهامی در پایان با آرزوی موفقیت برای فجر شهید سپاسی در ادامه رقابت‌ها، تصریح کرد: در فوتبال همیشه شرایط مطابق انتظار یک تیم پیش نمی‌رود و تیمی که از فرصت‌هایش بهتر استفاده کند، می‌تواند نتیجه مطلوب را به دست آورد.