به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی صبح سه‌شنبه در جریان بازدید از روند احداث بیمارستان ۱۵۰۰ تخت‌خوابی تبریز، آخرین وضعیت اجرایی طرح و نیازهای اعتباری آن را بررسی کرد و با انتقاد از تخصیص نیافتن اعتبارات متناسب از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خواستار تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه شد.

بیمارستان ۱۵۰۰ تخت‌خوابی تبریز از طرح‌های مهم زیرساختی حوزه سلامت در شمال‌غرب کشور به شمار می‌رود که با هدف افزایش ظرفیت خدمات بیمارستانی، توسعه امکانات تخصصی و فوق‌تخصصی و تقویت توان درمانی تبریز در حال احداث است.

بر اساس برآوردهای مطرح‌شده، تکمیل فاز نخست این مجموعه به حدود یک همت اعتبار نیاز دارد؛ اعتباری که تأمین آن برای پیشبرد مراحل اجرایی و فراهم شدن زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های درمانی این بیمارستان اهمیت دارد.

صدیقی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی در تبریز و دیگر شهرهای حوزه انتخابیه خود، پیگیری تأمین اعتبار این پروژه را از اولویت‌های حوزه سلامت دانست.

وی همچنین به موضوع احداث ساختمان جدید بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز اشاره کرد و از پیگیری جدی‌تر تأمین اعتبار بیمارستان ۱۵۰۰ تخت‌خوابی از مسیرهای مربوطه خبر داد.

تأمین منابع مالی مورد نیاز و تخصیص به‌موقع اعتبارات، از محورهای اصلی پیگیری برای تسریع در تکمیل این پروژه درمانی است.