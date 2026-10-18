پیگیری مطالبات پرستاران در سه محور نیروی انسانی، معیشت و محیط کار

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر یکشنبه در آیین تجلیل از پرستاران، آنان را از ارکان اصلی نظام سلامت برشمرد و اظهار کرد: عملکرد پرستاران نقش تعیین‌کننده‌ای در ایمنی بیماران، کیفیت درمان و کاهش مرگ‌ومیر دارد و در کنار توجه به جایگاه حرفه‌ای آنان، باید برای حل مشکلات ساختاری و شغلی این قشر نیز راهکارهای اجرایی ارائه شود.

وی کمبود نیروی پرستاری را یکی از چالش‌های مهم مراکز درمانی عنوان کرد و گفت: توزیع نیروی انسانی باید متناسب با حجم خدمات درمانی و نیاز واقعی بیمارستان‌ها بازنگری شود. همچنین شناسایی مراکز و بخش‌هایی که با کمبود جدی نیرو مواجه‌اند، به‌ویژه اورژانس، مراقبت‌های ویژه و بخش‌های تخصصی، و پیگیری مجوزهای استخدامی مورد نیاز باید در اولویت قرار گیرد.

ضرورت رسیدگی به مطالبات و معیشت پرستاران

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به مشکلات اقتصادی و حرفه‌ای پرستاران، تأخیر در پرداخت مطالبات، اضافه‌کاری اجباری و تناسب نداشتن دریافتی‌ها با مسئولیت‌های شغلی را از موضوعات نیازمند پیگیری جدی دانست و تأکید کرد: حفظ نیروی انسانی نظام سلامت بدون تأمین امنیت اقتصادی و افزایش رضایت شغلی کارکنان امکان‌پذیر نیست.

سرمست همچنین فشارهای جسمی و روانی ناشی از حرفه پرستاری را مورد توجه قرار داد و مدیریت علمی شیفت‌های کاری، توزیع متعادل حجم کار، توسعه خدمات سلامت روان و حمایت‌های روان‌شناختی و پیشگیری از خشونت علیه کادر درمان را ضروری دانست.

وی تصریح کرد: سلامت پرستار بخش جدایی‌ناپذیر ایمنی بیمار است و فراهم کردن شرایط کاری مناسب برای این قشر، زمینه ارائه مراقبت مطلوب به بیماران را فراهم می‌کند.

تدوین برنامه عملیاتی برای حل مشکلات پرستاران

استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات پرستاری، توسعه آموزش‌های تخصصی و مهارت‌محور، استفاده از سامانه‌های هوشمند برای مدیریت شیفت‌ها و مراقبت‌ها و کاهش فعالیت‌های اداری غیرضروری را از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه برشمرد.

به گفته سرمست، تقویت نقش پرستاران در پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی، خطاهای دارویی و آسیب‌های قابل پیشگیری نیز می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات درمانی کمک کند.

وی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز خواست با همکاری سازمان نظام پرستاری، مدیران بیمارستان‌ها و دستگاه‌های مرتبط، مطالبات جامعه پرستاری آذربایجان‌شرقی را در قالب برنامه‌ای مشخص، عملیاتی و قابل پیگیری تدوین کند.

سرمست تأکید کرد: نیروی انسانی، حقوق و مزایا و شرایط محیط کار باید سه محور اصلی این برنامه باشند تا مسائل پرستاران با اولویت‌بندی مشخص و پیگیری مستمر دنبال شود.

پرستاران در خط مقدم بحران‌های بهداشتی و درمانی

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به نقش پرستاران در مدیریت بحران‌های بهداشتی، حوادث و شرایط اضطراری اظهار کرد: تجربه همه‌گیری کرونا و شرایط ناشی از جنگ تحمیلی دوم و سوم نشان داد که پرستاران در کنار دیگر اعضای کادر درمان، مسئولیت سنگینی در استمرار خدمات درمانی بر عهده دارند و در شرایط دشوار نیز به خدمت‌رسانی به مردم ادامه می‌دهند.

وی با بیان اینکه حمایت از جامعه پرستاری باید فراتر از نگاه هزینه‌ای باشد، گفت: توجه به پرستاران نوعی سرمایه‌گذاری اساسی برای سلامت جامعه است؛ موضوعی که در کنار حمایت از نیروی انسانی، توسعه زیرساخت‌های درمانی و تقویت مراکز بیمارستانی را نیز ضروری می‌سازد.

سرمست در تشریح برنامه‌های استان برای تقویت زیرساخت‌های درمانی از تلاش برای فراهم کردن زمینه احداث بیمارستان جایگزین ۲۹ بهمن تبریز خبر داد.

وی تقویت بیمارستان عالی‌نسب، مراکز جراحی محدود و تأمین تجهیزات درمانی مورد نیاز را نیز از دیگر محورهای پیگیری‌شده برای ارتقای ظرفیت خدمات سلامت در آذربایجان‌شرقی عنوان کرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی در پایان با قدردانی از تلاش‌های پرستاران، بر ضرورت فراهم کردن محیط کاری ایمن، استاندارد و مجهز به فناوری‌های روز تأکید کرد و نقش این قشر را در ارتقای سلامت جامعه و تداوم ارائه خدمات درمانی تعیین‌کننده دانست.