  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۷

یورش نظامیان اسرائیلی به جنوب سوریه با تانک

یورش نظامیان اسرائیلی به جنوب سوریه با تانک

منابع سوری اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی با هفت دستگاه خودروی نظامی و دو دستگاه تانک به مناطق شمالی استان قنیطره در جنوب سوریه وارد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، نظامیان اسرائیلی امروز سه‌شنبه با هفت دستگاه خودروی نظامی و دو دستگاه تانک به مناطق شمالی استان قنیطره در جنوب سوریه رخنه کردند.

رسانه‌های سوری گزارش دادند: نظامیان اسرائیلی در مقابل ساختمان قدیمی استانداری قنیطره در شهر السلام مستقر شدند. همچنین، دو تانک اسرائیلی به منطقه تل‌الهوی، در غرب شهرک جباتا الخشب در شمال استان قنیطره، رخنه کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی شب گذشته نیز به روستای طرنجه در شمال استان قنیطره وارد شده و یکی از خانه‌ها را مورد بازرسی قرار دادند. این اقدام هم‌زمان با شلیک گلوله‌های منور در آسمان منطقه انجام شد.

وزارت امور خارجه سوریه چند روز پیش، افزایش یورش های نظامی رژیم صهیونیستی در استان قنیطره و مناطق حومه استان درعا طی روزهای اخیر را محکوم و تأکید کرد این اقدامات نقض حاکمیت سوریه و تمامیت ارضی این کشور به شمار می‌رود.

وزارت امور خارجه سوریه همچنین از جامعه بین‌المللی خواست به مسئولیت‌های خود عمل و تل آویو را به پایبندی به حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل متحد ملزم کند.

کد مطلب 6984303

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها