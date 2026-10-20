یورش نظامیان اسرائیلی به جنوب سوریه با تانک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، نظامیان اسرائیلی امروز سه‌شنبه با هفت دستگاه خودروی نظامی و دو دستگاه تانک به مناطق شمالی استان قنیطره در جنوب سوریه رخنه کردند.

رسانه‌های سوری گزارش دادند: نظامیان اسرائیلی در مقابل ساختمان قدیمی استانداری قنیطره در شهر السلام مستقر شدند. همچنین، دو تانک اسرائیلی به منطقه تل‌الهوی، در غرب شهرک جباتا الخشب در شمال استان قنیطره، رخنه کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی شب گذشته نیز به روستای طرنجه در شمال استان قنیطره وارد شده و یکی از خانه‌ها را مورد بازرسی قرار دادند. این اقدام هم‌زمان با شلیک گلوله‌های منور در آسمان منطقه انجام شد.

وزارت امور خارجه سوریه چند روز پیش، افزایش یورش های نظامی رژیم صهیونیستی در استان قنیطره و مناطق حومه استان درعا طی روزهای اخیر را محکوم و تأکید کرد این اقدامات نقض حاکمیت سوریه و تمامیت ارضی این کشور به شمار می‌رود.

وزارت امور خارجه سوریه همچنین از جامعه بین‌المللی خواست به مسئولیت‌های خود عمل و تل آویو را به پایبندی به حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل متحد ملزم کند.