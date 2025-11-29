تحرکات جدید نظامیان رژیم صهیونیستی در حومه قنیطره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

منابع سوری اعلام کردند که نظامیان اشغالگر اسرائیلی وارد روستای رویحینه در حومه قنیطره شدند.

این گشتی متشکل از دو تانک و خودروهای نظامی حامل نظامیان اشغالگر بود.

روز ۱۵ نوامبر نیز نظامیان اسرائیلی در خان ارنبه در حومه شمالی قنیطره چهار سوری را بازداشت کرده بودند.

این درحالی است که بازدید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به همراه وزیر جنگ و برخی مقامات دیگر صهیونیست از جنوب سوریه واکنش های زیادی به دنبال داشته است.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.