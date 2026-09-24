جدیدترین تحرکات نظامیان اسرائیلی در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.
نظامیان اسرائیلی به نفوذ خود در مناطق روستایی استان قنیطره ادامه دادند؛ اقداماتی که در چارچوب تشدید نظامی و نقض مستمر حاکمیت سوریه انجام شده و با اعمال محدودیتها و اقداماتی علیه سوری ها همراه بوده است.
دیدهبان حقوق بشر سوریه در وبسایت خود گزارش داد که یک گشت نظامی وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی وارد روستای «امالعظام» در حومه قنیطره شد و یک ایست بازرسی نظامی موقت برپا کرد.
نیروهای این گشت، غیرنظامیان و رهگذران را متوقف و آنها را مورد بازرسی و کنترل قرار دادند که موجب افزایش تنش و نگرانی در میان ساکنان منطقه شد.
این اقدامات در چارچوب نفوذها و تحرکات نظامی مکرر نظامیان اسرائیلی در مناطق مختلف حومه قنیطره انجام میشود و همزمان با تشدید محدودیتها بر رفتوآمد شهروندان و برپایی ایستهای بازرسی میدانی است.
گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.
از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استانهای درعا و قنیطره پرداخته است.
روز گذشته الجولانی در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: اسرائیل بی محابا به سوریه تجاوز کرده و قریب به ۵۰۰ حمله هوایی و توپخانه و بیش از ۱۲۰۰ رخنه زمینی انجام داده است. بلندیهای جولان همچنان قلمرو سوریه باقی خواهد ماند. ما تلاشهای اسرائیل برای تحمیل سیاست عمل انجام شده را رد میکنیم. ما تلاشهای اسرائیل برای تحمیل سیاست عمل انجام شده در بلندیهای جولان را رد میکنیم.
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