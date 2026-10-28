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۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۴۸

حمله توپخانه رژیم صهیونیستی به قنیطره سوریه

حمله توپخانه رژیم صهیونیستی به قنیطره سوریه

منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه و حمله توپخانه‌ای به یک روستا در حومه قنیطره خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

این منابع بیان کردند که نظامیان اسرائیلی با توپخانه اراضی کشاورزی در غرب روستای صیدا الجولان در حومه جنوبی قنیطره را گلوله باران کردند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.

چندی قبل الجولانی در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: اسرائیل بی محابا به سوریه تجاوز کرده و قریب به ۵۰۰ حمله هوایی و توپخانه و بیش از ۱۲۰۰ رخنه زمینی انجام داده است. بلندی‌های جولان همچنان قلمرو سوریه باقی خواهد ماند. ما تلاش‌های اسرائیل برای تحمیل سیاست عمل انجام شده را رد می‌کنیم. ما تلاش‌های اسرائیل برای تحمیل سیاست عمل انجام شده در بلندی‌های جولان را رد می‌کنیم.

کد مطلب 6993119

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