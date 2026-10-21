به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پلیس در حال ارزیابی پست سارا هِلم در مورد گروه «اقدام برای فلسطین» است و در همین حال صدها نویسنده محدودیت‌هایی را که برای سالی رونی نویسنده حامی فلسطین ایجاد شده و او را وادار کرده تا کتاب‌هایش را از بازار بریتانیا جمع کند و مجبور به ترک این کشور شده، محکوم می‌کنند.

سارا هلم، نویسنده و همسر جاناتان پاول، مشاور امنیت ملی بریتانیا با انتشار پستی خبرساز شده چون وی در این پست از گروه «اقدام برای فلسطین» حمایت کرده است. دفتر نخست وزیری از اظهارات هلم فاصله گرفت، در حالی که کمپین مبارزه با یهودستیزی خواستار اقدام پلیس و محکومیت عمومی هلم شد و خواست همسرش، جاناتان پاول، برای فاصله گرفتن علنی از اظهارات او سخن بگوید.

در همین حال نامه‌ای سرگشاده که توسط ۴۱۹ نویسنده و متخصص نشر امضا شده، از سالی رونی، که کتاب‌هایش از بازار بریتانیا خارج می‌شوند، حمایت کرده است.

سارا هلم این اظهارات را در دفاع از سالی رونی، رمان‌نویس ایرلندی، بیان کرد که گفته بود مجبور به انصراف از انتشار کتاب‌هایش در بریتانیا شده است. گاردین به تازگی گزارش داد پس از آن که نویسنده تأئید کرد درآمد حاصل از فروش کتاب‌هایش را به گروه «اقدام برای فلسطین» که ممنوعه اعلام شده می‌دهد، کتاب‌های این نویسنده از بازار بریتانیا جمع می‌شود.

هلم در پاسخ به اظهارات آدام بولتون که حمایت رونی از فلسطین را ضدیهودی خواند، در ایکس نوشت: «خدا به ما نویسندگانی که از فلسطین و «اقدام برای فلسطین» حمایت می‌کنیم، کمک کند. به نظر می‌رسد که آدام تمام کتاب‌های ما را در یک چشم به هم زدن از قفسه‌ها جمع می‌کند.»

پلیس بریتانیا اعلام کرد در حال ارزیابی این پست است، بدون اینکه تحقیقات رسمی را اعلام کند. سخنگوی پلیس گفت: «ما از یک پست ایکس در روز پنجشنبه، ۱۵ اکتبر، که به اقدام فلسطین اشاره دارد، مطلع شده‌ایم. این پست در حال ارزیابی است تا مشخص شود که آیا تحقیقات پلیسی بیشتری لازم است یا خیر.»

ابراز حمایت از این گروه که سال گذشته ممنوعه اعلام شد، می‌تواند طبق قانون تروریسم جرم محسوب شود و حداکثر ۱۴ سال حبس داشته باشد. روزنامه گاردین گزارش داد که این ممنوعیت منجر به دستگیری بیش از ۳۷۰۰ نفر به دلیل حمایت از این گروه شده است و بیش از ۲۲۵۰ نفر رسماً متهم شده‌اند.

هلم ۶۹ ساله، روزنامه‌نگار سابق ساندی تایمز و سردبیر دیپلماتیک در ایندیپندنت، سال‌ها اخبار خاورمیانه را پوشش داده و در حال نوشتن کتابی درباره غزه است. آثار قبلی او شامل کتابی درباره زنان زندانی در اردوگاه کار اجباری نازی‌ها، راونزبروک، و نمایشنامه‌ای درباره جنگ عراق است.

داونینگ استریت تلاش دارد فاصله بگیرد

داونینگ استریت با تأکید بر اینکه هلم از طرف دولت صحبت نمی‌کند، گفت: «این دیدگاه‌ها توسط فردی مطرح می‌شود که به هیچ وجه نماینده دولت نیست.» پاول، که در سال ۲۰۰۷ با هلم ازدواج کرد، پیش از این به عنوان رئیس دفتر تونی بلر خدمت می‌کرد و سال ۲۰۲۴ به عنوان مشاور امنیت ملی منصوب شد.

گاردین گزارش داد که دستورالعمل‌های بررسی امنیتی دولت می‌تواند سوال‌هایی را در مواردی که همسر مظنون یا محکوم به جرائم مرتبط با تروریسم است، ایجاد کند. پلیس اعلام نکرده که هلم تحت بازجویی است یا اینکه متهم شده، اما کمپین مبارزه با یهودستیزی خواستار «روبه‌رو شدن او با تمام قدرت قانون» شد و از پاول خواست تا سخنان همسرش را محکوم کند.

در عین حال سخنگوی پلیس گفت: «همسران حق دارند نظرات مستقلی داشته باشند، اما واضح است که آقای پاول، که رهبری امنیت ملی کشورمان را بر عهده دارد و به طور پیچیده‌ای در دیپلماسی خاورمیانه ما نقش داشته، اگر می‌خواهد در سمت خود ادامه دهد، باید به شکل علنی این لفاظی‌ها را محکوم کند.»

گروه «از هیئت منصفه ما دفاع کنید» که از حق اعتراض مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند، از هلم به خاطر «به چالش کشیدن این ممنوعیت پوچ و استبدادی» تشکر کرد. این گروه گفت که ۳۶ نفر به دلیل ابراز حمایت‌های مشابه در رسانه‌های اجتماعی دستگیر شده و به خانه‌هایشان حمله شده است. سخنگوی این سازمان گفت: «امیدواریم سارا به دلیل ایستادگی در برابر آزادی بیان و جان فلسطینیان با همین رفتار مواجه نشود. اما مقاومت او پوچی ممنوعیتی را که نمی‌توان علیه هر کسی که آن را به چالش می‌کشد، اجرا کرد، بیشتر آشکار می‌کند.»

نویسندگان از رونی حمایت می‌کنند

این جنجال در حالی رخ می‌دهد که ۴۱۹ رمان‌نویس، شاعر، ویراستار و تصویرگر نامه‌ای سرگشاده را در حمایت از رونی و ناشرش، فابر، امضا کردند و هشدار دادند که محدودیت‌های دولت، آزادی بیان را تهدید می‌کند. امضاکنندگان شامل چهره‌هایی چون الی اسمیت، کامیلا شمسی، رابرت مک‌فارلین، ژانت وینترسون، آلیس اوسمن، دیزی جانسون و نیکش شوکلا هستند. در این نامه آمده است: «به عنوان نویسندگان، تصویرگران، شاعران و ویراستاران، ما در کنار سالی رونی و انتشارات فابر ایستاده‌ایم و دولتی را محکوم می‌کنیم که اقدامات و عدم اقدامات آن منجر به حذف کتاب‌های او از بازار بریتانیا شده است.»

امضاکنندگان استفاده از قانون تروریسم علیه ابراز همبستگی سیاسی را به چالش کشیدند و نوشتند: «غیرقابل قبول است که دولت بتواند یک نویسنده را به دلیل اعتراض به تلفیق اعتراض با تروریسم توسط خود آن دولت، عملاً ممنوع کند. کاری که دولت‌های آینده ممکن است با این قدرت انجام دهند، باید همه ما را بترساند.»

رونی پیش از این اعلام کرد او و ناشرش «فابر» پس از اطلاع از اینکه انتقال درآمد حاصل از فروش آثارش در بریتانیا به گروه «اقدام برای فلسطین» می‌تواند یک جرم جنایی جدی باشد، تصمیم گرفتند کتاب‌هایش را از بازار بریتانیا خارج کنند. این تصمیم بر فروش آثار نویسنده «مردم عادی» و «گفتگو با دوستان» در بریتانیا تأثیر می‌گذارد. فابر به فروش کتاب‌های این نویسنده در جاهای دیگر ادامه خواهد داد. رونی در نامه‌ای که با گاردین به اشتراک گذاشت، گفت «کاملاً آماده پذیرش عواقب این تصمیم هست.»

هلم کوتاه نیامد

خانم هلم در آخرین پست خود در رسانه‌های اجتماعی درباره خانم رونی نوشت: «او آزاد است و از اتهام نوشتن یک توییت تروریستی تبرئه شده است، در حالی که دیگران برای در دست داشتن بنرهایی که تروریستی خوانده شده، مجرم شناخته شده‌اند؟ من کجا باید نامه‌ای را که خواستار توقف چنین کار پوچی است و از لغو ممنوعیت گروه «اقدام برای فلسطین» تحت قانون تروریسم حمایت می‌کند، امضا کنم؟»