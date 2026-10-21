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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

طرح ملی «خادم کتاب» در کشور آغاز به کار کرد

طرح ملی «خادم کتاب» در کشور آغاز به کار کرد

طرح ملی «خادم کتاب» با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، تسهیل دسترسی مردم به کتاب‌ و تقویت مشارکت مردمی در فعالیت‌های فرهنگی، با محوریت برپایی میزهای کتاب در سراسر کشور آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح ملی «خادم کتاب» با رویکردی مردمی و با هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، تسهیل دسترسی مردم به کتاب‌های خوب و اثرگذار و گسترش فعالیت‌های فرهنگی در میان نوجوانان و جوانان آغاز به فعالیت کرد و زمینه‌ای را برای مشارکت علاقه‌مندان به فعالیت‌های فرهنگی در شهرها و مناطق مختلف کشور فراهم آورده است.

در قالب این طرح، علاقه‌مندان و فعالان فرهنگی می‌توانند با برپایی میزهای کتاب در مساجد، هیئت‌ها، مدارس، مصلی‌ها و دیگر مراکز فرهنگی، زمینه دسترسی آسان‌تر اقشار مختلف جامعه به کتاب‌های خوب و اثرگذار را فراهم کنند.

یکی از ویژگی‌های این طرح، امکان انتخاب کتاب‌ها از سوی مجریان و خادمان کتاب است؛ موضوعی که به فعالان فرهنگی اجازه می‌دهد با توجه به نیازها، دغدغه‌ها و ویژگی‌های مخاطبان خود، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، کتاب‌های متناسبی را برای عرضه و معرفی انتخاب کنند.

این طرح ملی، فرصتی برای حضور فعال‌تر دغدغه‌مندان فرهنگی در عرصه ترویج مطالعه بوده و با تکیه بر مشارکت مردمی، در پی آن است که مسیر دسترسی به کتاب‌های خوب را هموارتر کند و با راه‌اندازی میزهای کتاب، نقش مؤثرتری در آشنایی نسل نوجوان و جوان با آثار مفید و تأثیرگذار ایفا کنند.

کد مطلب 6985457
زهرا اسكندری

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