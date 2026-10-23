به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، پل مسکال و دیزی ادگار-جونز بازیگران سریال تلویزیونی «مردم عادی» که با اقتباس از کتابی به همین نام از سالی رونی ساخته شد و هر دوی آنها را به شهرت رساند، از این نویسنده که انتشار کتاب‌هایش در بریتانیا ممنوع شده‌است، حمایت کردند.

این ۲ بازیگر در کنار بسیاری دیگر، از جمله جسی باکلی، هم‌بازی مسکال در سریال «همنت» که برنده‌ جایزه اسکار شد، نامه‌ای سرگشاده به دولت بریتانیا امضا کرده‌اند و به حمایت از رونی پرداختند که کتاب‌هایش به دلیل حمایت وی از گروه «اقدام برای فلسطین» - یک گروه طرفدار فلسطین که توسط مقامات بریتانیا به عنوان یک سازمان تروریستی ممنوع شده است - از فروش در این کشور منع شده‌اند.

به این نویسنده ایرلندی گفته شده است که انتشار آینده آثارش در بریتانیا می‌تواند «جرم جنایی جدی» محسوب شود، زیرا او از حق امتیاز خود برای حمایت از «اقدام برای فلسطین» استفاده کرده است.

رونی با کتاب‌های پرفروش خود «گفتگو با دوستان» و «مردم عادی» به شهرت رسیده است که دومی باعث شروع حرفه بازیگری ادگار-جونز و مسکال شد.

این نویسنده به صراحت اعلام کرد که به حمایت از این گروه طرفدار فلسطین که ایوت کوپر، وزیر بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی، آن را در تابستان ۲۰۲۵ به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد، ادامه خواهد داد.

با این حال، این گروه در جمهوری ایرلند، زادگاه رونی، به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته نمی‌شود.

رونی در گفتگو با بی‌بی‌سی گفت: من تمام تلاش خود را کرده‌ام تا در مورد باورها و نیات خود با مردم صادق باشم و کاملاً آماده‌ام که عواقب آن را بپذیرم.

پل مسکال از جمله افراد متعددی است که در حمایت از سالی رونی صحبت کرده است. طرفداران آثار رونی و کسانی که از ادبیات او بهره‌مند شده‌اند، به وضوح حاضر نیستند در مقابل این تصمیم تسلیم شوند و مسکال و ادگار-جونز، ستاره‌های سریال «مردم عادی»، از جمله کسانی هستند که نامه‌ای را در اعتراض به این تصمیم امضا کرده‌اند.

این بیانیه که توسط لنی آبراهامسون، کارگردان «مردم عادی» نیز امضا شده و در نیو استیتسمن منتشر شده است با این جمله آغاز می‌شود: سالی رونی یک نویسنده است، نه یک تروریست. کتاب‌های او باید در دسترس عموم باشند.

در این بیانیه آمده است: انصراف آنها از فروش، بر اساس قانون ضد تروریسم نسنجیده و سختگیرانه، توهینی به اصول اساسی آزادی بیان و بیان است که مدت‌هاست در این کشور بدیهی تلقی می‌شود.

ما قاطعانه سانسور - چه مستقیم و چه غیرمستقیم - را رد می‌کنیم و از دولت می‌خواهیم که مسیر خود را تغییر دهد و قانونی که ما را به این نقطه از پوچی سرکوبگرانه رسانده است، اصلاح کند.

فابر ناشر رونی‌ گفت: قوانین فعلی در بریتانیا منجر به شرایطی شده که فابر نمی‌تواند درآمد حاصل از فروش آثارش در بریتانیا را به سالی رونی منتقل کند. فروش آثار یک نویسنده و عدم توانایی در انتقال درآمد، برای یک ناشر، وضعیتی غیرقابل قبول است. به همین دلیل، و با توافق کامل با سالی، تصمیم گرفته‌ایم که دیگر آثار او را در بریتانیا به هیچ شکلی عرضه نکنیم.

سالی رونی هم در این مورد یک بیانیه منتشر کرد و نوشت: در ژوئیه ۲۰۲۵، گروه اعتراضی «اقدام برای فلسطین» به عنوان یک سازمان تروریستی در بریتانیا ممنوع اعلام شد. ماه بعد، من یک مقاله در مورد نظر خود نوشتم و در آن قصد خود را برای ادامه حمایت از این گروه که یک گروه ممنوعه یا غیرقانونی در جمهوری ایرلند نیست، ابراز کردم. در نتیجه، انجام قراردادهای انتشار آثار من در بریتانیا اکنون می‌تواند یک جرم جنایی جدی محسوب شود. پس از یک فرآیند مشورت و بررسی و با توافق کامل من، ناشر من، فابر، تشخیص داده است که دیگر نمی‌تواند آثار من را در بریتانیا عرضه کند.

رونی که از جمله آثارش می‌توان به «گفتگو با دوستان» و آخرین رمانش «میان‌پرده» اشاره کرد، حتی سفر خود به بریتانیا را به دلیل ترس از دستگیری لغو کرد.

جاناتان گلیزر، جسی باکی، ایروین ولش، سوزان ساراندون، تیلدا سوینتون و رابرت دل ناجا خواننده اصلی گروه نی کپ، از دیگر چهره‌های سینمایی هستند که این نامه را امضا کرده‌اند.

پیش از این نامه‌ای با امضای بیش از ۴۰۰ نویسنده در حمایت از سالی رونی منتشر شد.