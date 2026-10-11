تعیین ظرفیت پذیرش در دستیاری دندانپزشکی ۱۴۰۵؛ آغاز انتخاب رشته از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۵، پنجشنبه ۱۹ شهریورماه با حضور ۲ هزار و ۴۷۵ داوطلب در ۱۷ حوزه در دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در شهرهای اصفهان، اهواز، بابل، ساری، تبریز، ارومیه، تهران، زاهدان، کرمانشاه، شیراز، بندرعباس، قزوین، کرمان، رشت، مشهد، همدان و یزد برگزار شد.

کلید اولیه در ۲۱ شهریور و کلید نهایی در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد. پس از آن دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصیل چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ در ۱۴ مهرماه منتشر شده است.

کارنامه علمی شرکت‌کنندگان ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ منتشر می‌شود و تا متقاضیان با اطلاع از وضعیت علمی خود، انتخاب رشته محل خود را تکمیل کنند.

فرآیند انتخاب رشته‌ محل تحصیل نیز از ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. داوطلبان در این بازه زمانی امکان ویرایش فرم انتخاب رشته‌محل تحصیل خود را نیز خواهند داشت. با توجه به محدودیت زمانی این دوره، مهلت‌های اعلام‌شده قابل تمدید نخواهد بود.

کارنامه علمی که شامل مشخصات فردی، سهمیه، نمره‌ کل خام داوطلب، نمره‌ خام دروس امتحانی (به درصد)، نمره‌ تراز رشته‌های امتحانی، رتبه در سهمیه و رتبه‌ کل (در بین تمام داوطلبان همان رشته بدون در نظر گرفتن سهمیه است.

داوطلبان می‌توانند با وارد کردن کد رهگیری، کارنامه‌ خود را در سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مشاهده و دریافت کنند. کارنامه علمی حاوی اطلاعات زیر است:

۱- مشخصات فردی ۲- سهمیه ۳- نمره کل خام داوطلب ۴- نمره خام دروس امتحانی (به درصد) ۵- نمره تراز رشته های امتحانی ۶- رتبه در سهمیه و ۷- رتبه کل (در بین تمام داوطلبان همان رشته، بدون در نظر گرفتن سهمیه).

اطلاعات مندرج در کارنامه بر اساس اطلاعاتی است که توسط داوطلب در فرم ثبت نام درج شده و به منزله تأیید قطعی شرایط، مدارک و اطلاعات اعلام شده از سوی داوطلب، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی نیست.

در هر مرحله از آزمون (قبل یا بعد از پذیرش، هنگام ثبت نام در دانشگاه، طی دوره تحصیل و ...) در صورت کشف مغایرت در اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام، نوع سهمیه، مدارک و سایر موارد ارائه شده توسط داوطلب و/یا ناقص یا ناخوانا بودن مدارک یا ارسال تصویر مدرک نادرست، طبق ضوابط توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی اقدام لازم به عمل خواهد آمد (از جمله حذف داوطلب از روند سنجش و پذیرش یا لغو قبولی در آزمون).

در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در هر مرحله از آزمون یا حین تحصیل، علاوه بر محروم شدن فرد در هر مرحله از تحصیل، متخلف بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون های وزارت بهداشت معرفی خواهد شد.

تذکر مهم: عدم انتخاب رشته/ محل در زمان مقرر، به منزله انصراف از انتخاب رشته/ محل و ادامه فرآیند آزمون است و بعدا اقدامی میسر نخواهد بود.

افراد مجاز به انتخاب رشته/ محل تحصیل:

بر اساس مصوبه چهل و سومین نشست شورای دندانپزشکی کسانی که نمره حدنصاب را بر اساس روش های سایکومتریک که توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی انجام می شود (۵۰ درصد نمره خام) کسب کنند مجاز به انتخاب رشته/ محل هستند.

روش گزینش:

گزینش دانشجو در هر یک از رشته های آزمون دستیاری دندانپزشکی، بر اساس نمره کل تراز به درصد (ویژه همان رشته تخصصی) مندرج در کارنامه، سهمیه و اولویت انتخاب رشته/ محل که توسط خود داوطلب تعیین شده، انجام خواهد شد. بنابراین داوطلب باید بر اساس علاقه شخصی، با توجه به نمره کل تراز اکتسابی و ظرفیت رشته/ محل های تحصیلی نسبت به انتخاب رشته/ محل تحصیل خود اقدام کند.

جزئیات مقررات مربوط به سهمیه ها، در دفترچه راهنمای آزمون آمده است. داوطلبان لازم است تا علاوه بر توضیحات قبلی، آن را با دقت مطالعه کنند.

ظرفیت پذیرش و اسامی دانشگاه های پذیرنده دانشجوی دستیاری تخصصی دندانپزشکی در سال ۱۴۰۵

ظرفیت پذیرش دانشگاه های پذیرنده دانشجو، اعم از دولتی عادی و شهریه ای به شرح زیر است. ظرفیت اعلام نیاز سهمیه بومی نیز به صورت جداگانه اعلام شده است.

رشته/ اسامی دانشگاه های پذیرنده دانشجو/ ظرفیت پذیرش

۱) ارتودانتیکس/ اصفهان، اهواز، بابل، تبریز، تهران، آزاداسلامی واحد تهران، آزاداسلامی واحد خوراسگان، شاهد، زاهدان، شهید بهشتی، شیراز، قزوین، کرمان، گیلان، مشهد، همدان، یزد/ ۳۹ نفر

۲) اندودانتیکس/ اصفهان، اهواز، بابل، بیرجند، تبریز، تهران، آزاداسلامی واحد تهران، آزاداسلامی واحد خوراسگان، زاهدان، شاهد، شهید بهشتی، شیراز، قزوین، کرمان، گیلان، مشهد، همدان، یزد، بقیه الله (عج)، ارتش/ ۵۱ نفر

۳) بیماری های دهان و فک و صورت/ اصفهان، بابل، تبریز، تهران، آزاداسلامی واحد تهران، آزاداسلامی واحد خوراسگان، زاهدان، شاهد، شهید بهشتی، شیراز، کرمان، مشهد، همدان، یزد/ ۳۷ نفر

۴) آسیب شناسی دهان و فک و صورت/ اصفهان، بابل، تبریز، تهران، آزاداسلامی واحد خوراسگان، شهید بهشتی، شیراز، مشهد، همدان، یزد/ ۲۲ نفر

۵) پروتزهای دندانی/ اصفهان، اهواز، بابل، تبریز، تهران، آزاداسلامی واحد تهران، آزاداسلامی واحد خوراسگان، شاهد، شهید بهشتی، شیراز، کرمان، گیلان، مشهد، همدان، یزد، بقیه الله (عج)/ ۴۳ نفر

۶) پریودانتیکس/ اصفهان، اهواز، بابل، تبریز، تهران، آزاداسلامی واحد تهران، آزاداسلامی واحد خوراسگان، زاهدان، شاهد، شهید بهشتی، شیراز، قزوین، کرمان، گیلان، مشهد، همدان، یزد، بقیه الله (عج)/ ۴۴ نفر

۷) جراحی دهان و فک و صورت/ اصفهان، اهواز، بابل، تبریز، تهران، آزاداسلامی واحد تهران، آزاداسلامی واحد خوراسگان، زاهدان، شهید بهشتی، کرمان، گیلان، مشهد، همدان، یزد، بقیه الله (عج)/ ۵۳ نفر

۸) دندانپزشکی ترمیمی/ اصفهان، اهواز، بابل، تبریز، تهران، آزاداسلامی واحد تهران، آزاداسلامی واحد خوراسگان، زاهدان، شاهد، شهید بهشتی، شیراز، قزوین، کرمان، گیلان، مشهد، همدان، یزد/ ۴۲ نفر

۹) دندانپزشکی کودکان/ اصفهان، اهواز، بابل، تبریز، تهران، آزاداسلامی واحد تهران، آزاداسلامی واحد خوراسگان، زاهدان، شاهد، شهید بهشتی، شیراز، قزوین، کرمان، مشهد، همدان، یزد/ ۳۸ نفر

۱۰) رادیولوژی دهان و فک و صورت/ اصفهان، اهواز، بابل، تبریز، تهران، آزاداسلامی واحد تهران، آزاداسلامی واحد خوراسگان، شهید بهشتی، شیراز، گیلان، مشهد، همدان، یزد/ ۳۰ نفر

مجموع ظرفیت پذیرش و اسامی دانشگاه های پذیرنده دانشجوی دستیاری تخصصی دندانپزشکی در سال ۱۴۰۵ تعداد 361 نفر است.

براساس ظرفیت اعلام نیاز آموزشی و درمانی تعهدات قانون اصلاح بند ٣ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی «تعهد خاص» در سال 1405 مربوط به متقاضیان پذیرش بومی در حوزه دستیاری تخصصی دندانپزشکی 195 نفر پذیرفته می شوند.

- براساس قانون برقراری عدالت آموزشی، میزان تعهدات پذیرفته شدگان طبق ضوابط و مقررات مربوطه تعیین می شود و قابل خرید یا جابجایی نیست.

- محل انجام تعهدات افرادی که با استفاده از سهمیه بومی در رشته/ محل های مورد نیاز استان کرمان پذیرفته خواهند شد، شهرستان سیرجان است.

تذکر مهم: با صلاحدید دانشگاه علوم پزشکی محل تعهد، انجام تعهدات به صورت کادر آموزشی یا درمانی خواهد بود.