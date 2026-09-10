رقابت ۲ هزار داوطلب آزمون دستیاری دندانپزشکی سال ۱۴۰۵ برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۵، امروز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه برگزار شد. ۲ هزار و ۴۷۵ داوطلب در این آزمون به رقابت پرداختند.
چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۵ به صورت همزمان در ۱۷ حوزه در دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در شهرهای اصفهان، اهواز، بابل، ساری، تبریز، ارومیه، تهران، زاهدان، کرمانشاه، شیراز، بندرعباس، قزوین، کرمان، رشت، مشهد، همدان و یزد برگزار شد.
بر اساس مصوبات سی و پنجمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی در مورد بودجهبندی سؤالات، ضرایب دروس و تراز نمرات آزمون دستیاری دندانپزشکی، موارد زیر در آزمون سال ۱۴۰۵ رعایت خواهد شد:
الف) بودجهبندی سؤالات:
٣٠ سوال از درس پروتزهای دندانی، ٢٠ سؤال از هر یک از دروس آسیبشناسی دهان و فک و صورت، ارتودانتیکس، اندودانتیکس، پریودانتیکس، بیماریهای دهان و فک و صورت، جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشکی کودکان، رادیولوژی دهان و فک و صورت و زبان انگلیسی و ١٠ سوال از هر یک از دروس دندانپزشکی جامعهنگر و مواد دندانی (مجموع: ۲۵۰ سؤال).
ب) ضرایب دروس بر حسب رشتههای امتحانی در جدول مربوطه در دفترچه راهنمای ثبت نام درج شده است.
ج) استخراج نتایج آزمون بر اساس روش تراز نمرات انجام خواهد شد:
۱- برای هر سوال باید تنها یک گزینه که بهترین پاسخ ممکن درمیان گزینههای ارائه شده است، انتخاب شود.
۲- به هر پاسخ درست ۳ نمره مثبت و به هر پاسخ نادرست، ۱ نمره منفی تعلق میگیرد.
۳- به سوالات بدون پاسخ، نمرهای تعلق نمیگیرد.
۴- به هر سوال که بیش از یک گرینه پاسخ داده شده باشد، یک نمره منفی تعلق میگیرد.
۵- روش آزمون و نمرهدهی تابع مقررات کلی آزمون است.
نحوه رسیدگی به اعتراضات آزمون
کلید اولیه آزمون و فرم اعتراض، ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت. داوطلبان پس از مشاهده کلید اولیه، می توانند حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ اعتراضات خود را نسبت به سؤالات و/ یا کلید اولیه آزمون، فقط از طریق فرم اعتراض اینترنتی ارسال کنند.
دریافت اعتراضات پس از تاریخ اعلام شده و از هر طریق دیگری (نمابر، پست، حضوری و غیره) به هیچ عنوان مقدور نخواهد بود.
کارنامه حاوی نمره و رتبه (صرف نظر از این که داوطلب مجاز یا غیر مجاز به انتخاب رشته باشد) از طریق سایت در اختیار داوطلبان قرار می گیرد و تنها داوطلبانی که ضمن دارا بودن سایر شرایط، موفق به احراز نمره حد نصاب علمی شوند، مجاز به انتخاب رشته خواهند بود.
داوطلبان مجاز می توانند رشته/ محلهای مورد علاقه خود را به ترتیب اولویتِ دلخواه، در فرم انتخاب رشته/ محلی که در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی همراه کارنامه به آنها ارائه می شود، انتخاب کنند. داوطلب می تواند یک رشته را در تمام دانشگاهها یا ترکیبی از چند رشته را در چند دانشگاه، انتخاب کند.
رشتههای تخصصی ارائهشده در این آزمون شامل ارتودانتیکس، اندودانتیکس، بیماریهای دهان و فک و صورت، آسیبشناسی دهان و فک و صورت، پروتزهای دندانی، پریودانتیکس، جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشکی کودکان و رادیولوژی دهان و فک و صورت است.
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