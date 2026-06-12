به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی از ۱۸ خرداد آغاز شده و تا دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ ادامه دارد.

داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.و با ارسال مدارک (که آنها را پیشتر اسکن و آماده کرده اند) و تکمیل فرم ثبت نام، برای شرکت در آزمون نام نویسی کنند.

تذکر: در صورت عدم ارسال یا نقص مدارک مربوط به سهمیه در بازه ثبت نام (و زمان ارفاقی تکمیل مدارک)، سهمیه مورد درخواست برای داوطلب لحاظ نخواهد شد. پس از پایان مهلت ثبت نام، تغییر سهمیه به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی رأس ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ در تعدادی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود.

براساس اصلاحیه دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی و تخصصی، میزان اعلام نیاز تعهدات خاص آموزشی و درمانی (موضوع قانون اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی) در چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵) از میزان ۱۴۱ نفر به ۱۹۵ نفر افزایش یافت.

آن گروه از متقاضیان شرکت در چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی که مایل به استفاده از سهمیه بومی هستند، می توانند به اصلاحیه جدول اعلام نیاز مراجعه کنند.

پیرودرخواست تعدادی از دانشگاه های علوم پزشکی و موافقت معاونت آموزشی وزارت بهداشت و نیز به منظور ایجاد امکان انتخاب رشته/ محل های بیشتر برای داوطلبان بومی، جدول ۲-۷ دفترچه راهنمای آزمون (اعلام نیاز تعهدات خاص آموزشی و درمانی «سهمیه بومی») ویرایش شد.

رشته های مورد پذیرش در سهمیه بومی شامل اندودانتیکس، ارتودانتیکس، آسیب شناسی دهان و فک و صورت، بیماری های دهان و فک و صورت، پروتزهای دندانی، پریودانتیکس، جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشکی کودکان، رادیولوژی دهان و فک و صورت است.

دانشگاه های علوم پزشکی اعلام کننده نیاز شامل آذربایجان غربی، اردبیل، اهواز، ایلام، بابل، بندرعباس، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، همدان، یزد است.

میزان اعلام نیاز سهمیه بومی ۱۹۵ نفر است. پذیرش نهایی این سهمیه، طبق قانون مربوطه، حداکثرتا سقف ۳۰ درصد ظرفیت هر رشته خواهد بود.