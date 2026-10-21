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کد مطلب 6985114
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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

رژه اقتدار در اراک؛ اجتماع ۵۰ هزار جان‌فدا

رژه اقتدار در اراک؛ اجتماع ۵۰ هزار جان‌فدا

رزمایش بزرگ ۵۰ هزار جان‌فدای اراک با حضور گسترده شرکت‌کنندگان برگزار شد.

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