دریافت 10 MB کد مطلب 6985114 https://mehrnews.com/x3dpgn ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴ کد مطلب 6985114 فیلم استان ها فیلم استان ها ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴ رژه اقتدار در اراک؛ اجتماع ۵۰ هزار جانفدا رزمایش بزرگ ۵۰ هزار جانفدای اراک با حضور گسترده شرکتکنندگان برگزار شد. کپی شد مطالب مرتبط ایزدی: وحدت ملی مؤلفه اساسی پیروزی در نبرد سرنوشتساز با استکبار است مردم سرزمین آفتاب در بزنگاههای انقلاب جان فدای ایران میکند رفع نقاط حادثه خیز در جادههای ملایر با جدیت پیگیری میشود برگزاری رزمایش بزرگ ۵۰ هزار جانفدا در اراک برچسبها اراک جانفدا پویش جانفدا
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