به گزارش خبرنگار مهر، سعید کتابی صبح چهارشنبه در جریان بازدید از عملیات روکش آسفالت محور ملایر–همدان با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در رشد و پیشرفت شهرستان، اظهار کرد: راه‌های مواصلاتی از مهم‌ترین محورهای توسعه هر منطقه به شمار می‌روند و ارتقای کیفیت، ایمن‌سازی و بهسازی مسیرهای ارتباطی شهرستان از اولویت‌های جدی مجموعه مدیریت شهرستان است.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده و همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان، اداره راهداری شهرستان و همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حدود ۱۸ پروژه راهداری در سطح شهرستان ملایر در دست اجرا و پیگیری قرار دارد.

فرماندار ملایر با اشاره به اجرای عملیات روکش آسفالت محور ملایر–همدان، افزود: بهسازی و روکش آسفالت محورهای اصلی ملایر–همدان، ملایر–اراک و ملایر–بروجرد از جمله اقدامات مهم حوزه راهداری شهرستان است که با هدف افزایش ایمنی تردد، بهبود کیفیت مسیرها و تسهیل رفت و آمد شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.

کتابی با بیان اینکه شهرستان دارای ۹۱۰ کیلومتر راه زیر پوشش راهداری شامل ۱۴۳ کیلومتر بزرگراه، ۴۰ کیلومتر راه اصلی، ۱۴۰ کیلومتر راه فرعی و شبکه گسترده‌ای از راه‌های روستایی است، تصریح کرد: گستردگی راه‌های ارتباطی شهرستان ملایر ضرورت توجه ویژه به نگهداری، بهسازی و تامین اعتبارات مورد نیاز این حوزه را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محورهای روستایی، گفت: اجرای روکش آسفالت محورهای روستایی جوزان، علی‌آباد و گوراب و همچنین بهسازی مسیرهای روستایی از جمله اقدامات انجام شده و در دست پیگیری است که نقش موثری در تسهیل تردد روستائیان و ارتقای کیفیت راه‌های ارتباطی خواهد داشت.

فرماندار ملایر با تاکید بر ضرورت رفع نقاط حادثه‌خیز شهرستان، اظهار کرد: احداث میدان در تقاطع دم‌سیاه محور ملایر–بروجرد و پیگیری اصلاح نقاط پرخطر در محور ملایر–نهاوند از جمله پروژه‌هایی است که با هدف کاهش سوانح رانندگی و پاسخگویی به مطالبات مردم دنبال می‌شود.

کتابی، همچنین به اقدامات ایمن‌سازی محور ملایر–نهاوند اشاره کرد و افزود: در این محور، نصب حدود ۸ کیلومتر جداکننده بتنی نیوجرسی پیش‌بینی شده که بخش قابل توجهی از آن اجرا شده است و پس از تکمیل عملیات نصب، اجرای روشنایی مسیر نیز پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت محور ملایر–آورزمان–نهاوند در تردد شهروندان و زائران اربعین حسینی، گفت: پروژه چهار خطه شدن محور آورزمان در پنج قطعه تعریف شده که قطعه نخست به طول ۸ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و عملیات اجرایی قطعه سوم در جریان است و مراحل اجرایی سایر قطعات نیز متناسب با وضعیت مطالعات، انتخاب پیمانکار و تامین اعتبارات دنبال می‌شود.

فرماندار ملایر افزود: محور ملایر–آورزمان–نهاوند به دلیل حجم بالای تردد خودروها و نقش ارتباطی آن میان شهرستان‌های ملایر و نهاوند و مسیرهای منتهی به همدان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تکمیل پروژه چهار خطه‌سازی می‌تواند نقش قابل توجهی در افزایش ایمنی و کاهش خطرات جاده‌ای داشته باشد.

کتابی همچنین از پیگیری اجرای طرح‌های روشنایی، خط‌کشی محورهای مواصلاتی، نصب تجهیزات ایمنی و علائم راهنمایی و رانندگی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز خبر داد و گفت: مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی سفرها و بهبود خدمات‌رسانی به مردم در حال انجام است.

وی تاکید کرد: مطالبات مردم در حوزه راه و حمل و نقل از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان ملایر است و تلاش خواهیم کرد با استمرار پیگیری‌ها، جذب اعتبارات ملی و استانی و تسریع در اجرای پروژه‌ها، شاهد توسعه متوازن راه‌های مواصلاتی، کاهش نقاط حادثه‌خیز و افزایش ایمنی تردد در ملایر باشیم.