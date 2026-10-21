قدرت خرید مردم برای لبنیات کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا رئیس‌کرمی، روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در همایش روز جهانی غذا، گفت: اینکه بگوییم میزان مصرف مناسب گوشت در روز چقدر است، کار سختی نیست. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، باید بتوانیم میزان مصرف را با توان اقتصادی ایجاد کنیم.

وی افزود: شرایط را باید به نحوی فراهم کنیم که مردم بتوانند از توان اقتصادی خود برای مواد ضروری استفاده کنند. دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و متخصصان تغذیه باید از دولت تقاضا کنند که یارانه‌ها در مسیر تامین نیازهای اساسی مردم قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی تهران با بیان اینکه افزایش چند باره قیمت لبنیات را تجربه می‌کنیم، گفت: تمام مردم از فواید لبنیات آگاهی دارند اما افزایش قیمت لبنیات سبب می‌شود که توانایی خرید این محصولات را نداشته باشند.

رئیس کرمی افزود: ما باید به نمایندگی مردم مطالبه‌گری کنیم که یارانه‌ها در مسیر نیازهای اساسی مردم قرار گیرد تا سلامت مردم را تامین کند.

وی گفت: امیدوارم نتایج همایش‌ها منجر به اصلاح سیاستگذاری‌ها و ایجاد برنامه‌هایی شود که برای سلامت مردم بیشتر مفید باشد.

در ادامه این همایش، علیرضا اولیایی‌منش، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بیان اینکه اصلاح فرهنگ مصرف غذا ضروری است، اظهار داشت: اسراف فقط به معنای دور ریختن غذا نیست؛ بلکه زیاد خوردن، بد خوردن، مصرف نامناسب مواد غذایی و حتی غذا خوردن در زمان نامناسب نیز می‌تواند نوعی اسراف قلمداد شود.

وی در واکنش به کاهش مصرف برخی موادغذایی در جامعه، گفت: تغییر رفتار غذایی مردم در شرایط اقتصادی فعلی، بسیار مهم است. این احتمال وجود دارد که طی دو سال گذشته شیر در یخچال بسیاری از خانواده‌ها وجود داشته، اما امروز دیگر چنین نیست و میزان مصرف شیر، گوشت و سایر مواد غذایی در بین خانوارها کاهش یافته باشد.

اولیایی منش درباره شاخص‌های تغذیه‌ای استان تهران، اظهار داشت: بررسی شاخص ید ادرار در جمعیت تحت پوشش سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی نشان می‌دهد که وضعیت این شاخص در استان تهران نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است و باید اقدامات بیشتری برای بهبود آن انجام شود.

وی درباره مکمل‌یاری ویتامین D دانش‌آموزان، گفت: پوشش این برنامه در جمعیت دانش‌آموزی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران حدود ۹۲ تا ۹۴ درصد است که وضعیت نسبتاً مطلوبی محسوب می‌شود.