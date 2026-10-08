اعضای هیئت مدیره اتحادیه قرآنی چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی و انتخابات اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی استان چهارمحال و بختیاری ظهر پنجشنبه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی و مشارکت حداکثری اعضای اتحادیه در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار و اعضای جدید هیئت مدیره این اتحادیه انتخاب شدند.

شهرام فرجی در این مجمع با اشاره به اینکه معاونت قرآن و عترت علیهم‌السلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان فعال‌ترین بخش وزارتخانه بوده و تمام تعهداتش را انجام داده است، اظهار کرد: موسساتی که عضو صندوق اعتباری هنر باشند می‌توانند از بیمه و تسهیلات کم‌بهره و امتیازات این صندوق بهره‌مند شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه پیگیری‌ها برای دیگر حمایت‌ها نیز در دست انجام است، ادامه داد: تلاش می‌شود که در حوزه‌های مختلف قرآن و عترت علیهم‌السلام و مهدویت و سایر حوزه‌ها بتوانیم کارهایی را پیش ببریم.

وی با تصریح اینکه برخی موسسات در زمینه معافیت مالیات و مجوز فعالیت و این دست مسائل با مشکلاتی مواجه‌اند، افزود: امیدواریم بتوانیم کلاس‌های آموزشی و توانمندسازی مدیران مؤسسات قرآنی را برگزار کنیم که این فعالان قرآنی مشکلات کمتری در این موضوعات داشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی استان، گفت: امیدواریم در کنار هیئت مدیره جدید که از فعالان و چهره‌های شاخص قرآنی استان هستند، کارهای مثمرالثمر را در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی شکل دهیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: این انتخابات هم در سطح کشوری و هم استانی بنا بود سال گذشته برگزار شود که با توجه به شرایط کشور به تعویق افتاد و امروز با حضور حداکثری اعضای مجمع شاهد انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره و بازرسی اتحادیه هستیم.

یادآور می‌شود، در این انتخابات، اعضای مجمع عمومی اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی استان از بین ۹ کاندیدای عضویت در هیئت مدیره و پنج کاندیدای عضویت در هیئت بازرسی، ترکیب جدید را انتخاب کردند.

بر این اساس، فرشته امیری با ۱۹ رأی، رویا قائدی با ۱۸ رای، خدیجه شاهوردی با ۱۶ رای، مرتضی رفیعی و فریده معین هر کدام با ۱۳ رای به عنوان اعضای اصلی و زهرا گل‌محمدی با ۱۳ رای به عنوان عضو علی‌البدل هیئت مدیره اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی استان انتخاب شدند.

همچنین زینب محمودی، مینا علیمردانی و افسانه حیدری به عنوان اعضای هیئت بازرسی اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی استان چهارمحال و بختیاری انتخاب و معرفی شدند.