به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه هیئتمدیره و بازرسان دومین دوره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت، پنجشنبه اول مردادماه، بلافاصله پس از برگزاری دومین مجمع عمومی این اتحادیه، با حضور اعضای منتخب در سالن اجتماعات حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد.
این نشست با هدف هماهنگیهای اولیه و انتخاب اعضای هیئترئیسه هیئتمدیره تشکیل شد. در جریان این جلسه و پس از بحث و بررسی، امیرحجت مرادی با اجماع اعضا برای مدت سه سال بهعنوان رئیس هیئتمدیره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت (ع) انتخاب شد.
در ادامه جلسه، انتخابات داخلی برای تعیین نایبرئیس و منشی هیئتمدیره برگزار شد که براساس آرای اعضا، سیدهمریم موسویزاده بهعنوان نایبرئیس و بهروز کریمنژاد بهعنوان منشی هیئتمدیره انتخاب شدند.
همچنین درباره انتخاب مدیرعامل اتحادیه مقرر شد اعضای هیئتمدیره در نشست آینده، پیشنهادهای خود را درباره شاخصهای انتخاب و گزینههای تصدی این مسئولیت ارائه کنند تا پس از بررسی، درباره مدیرعامل جدید اتحادیه کشوری تصمیمگیری شود.
براساس نتایج انتخابات دومین مجمع عمومی اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت (ع)، به ترتیب آرای مأخوذه، امیرحجت مرادی، سیدمهدی پورموسوی، عماد ناصری، جواد سعیدی، سیدهمریم موسویزاده، سیدحسین کوشش، محمدحسین اسلامی، فاطمه نادعلی، محمود حمیداوی، فاطمه آقایی، مجید باوردی، مهدی نادی، بهروز کریمنژاد، محمدرضا توحیدیپور و سیدرضا حسینی بهعنوان اعضای اصلی هیئتمدیره اتحادیه کشوری برای مدت سه سال انتخاب شدند.
دومین مجمع عمومی اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت (ع) با حضور مدیران مؤسسات قرآنی سراسر کشور برگزار شد. در این مجمع، علاوه بر برگزاری انتخابات هیئتمدیره، گزارش عملکرد هیئتمدیره، بررسی و تصویب تراز مالی سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ و همچنین رسیدگی به سایر موضوعات مرتبط با فعالیتهای اتحادیه در دستور کار اعضای مجمع عمومی قرار گرفت.
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