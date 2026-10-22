والدین شهدا اسوه صبر و معرفت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد شهید، در متن پیام تسلیت سید احمد موسوی آمده است: چراغ عزت، اقتدار و صلابت ایران اسلامی با خون پاک شهیدانی فروزنده است که قاموس زندگی‌شان، عشق به آرمان ها و ارزش‌های الهی و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و میهن بود.

به گفته وی، شهیدانی که در هنگامه جنگ، با ایمان و رشادت ایستادند و پیشگام میدان خطر شدند.

در این پیام تصریح شده، در میان نام شهیدانی که تاریخ پرافتخار این سرزمین را با خون خود نگاشته‌اند، نام فرماندهان شهیدی می‌درخشد که شهادتشان رمز ماندگاری آرمان‌های الهی و استواری ملت شریف ایران است.

رئیس بنیاد شهید افزوده است: این فرماندهان در مکتب والدینی پرورش یافته‌اند که هر یک اسوه صبر و معرفت‌اند و در این بین، پدران شهیدان، به مدد بردباری و ایمان، عظیم‌ترین حماسه‌ها را در دوران هجران و فراق خلق کرده‌اند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت و همدردی با شما خانواده محترم، از درگاه پروردگار متعال علو درجات برای آن مرحوم مغفور و شکیبایی و صبر جمیل برای بازماندگان مسألت دارم.