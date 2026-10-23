به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه پولیتیکو پیش‌بینی کرد هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت سوخت و تشدید نارضایتی جوانان، موج اعتراضات در کشورهای اتحادیه اروپا طی پاییز و زمستان گسترش یابد.

بر اساس این گزارش، اروپا طی ۹ ماه آینده شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در کشورهای مهمی خواهد بود؛ روندی که با افزایش اعتراضات خیابانی می‌تواند فضای سیاسی و روند آماده‌سازی برای انتخابات را پیچیده‌تر کند.

به نوشته پولیتیکو، ایتالیا به یکی از کانون‌های تنش تبدیل شده و اعتراض رانندگان کامیون به افزایش قیمت سوخت در این کشور گسترش یافته است.

در فرانسه نیز ناآرامی‌ها و بازداشت‌ها ادامه داشته و در اسپانیا، بحران مسکن به محور اصلی اعتراضات تبدیل شده است.

افزایش هزینه‌های زندگی، گرانی سوخت و مسکن و نارضایتی جوانان، از عوامل اصلی گسترش اعتراضات در اروپا عنوان شده‌اند.