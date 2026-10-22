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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۵

اعتراضات به پارلمان کشیده شد؛ درگیری میان نمایندگان آلبانی+ فیلم

اعتراضات به پارلمان کشیده شد؛ درگیری میان نمایندگان آلبانی+ فیلم

به دنبال گسترش اعتراضات در آلبانی پارلمان این کشور شاهد وقوع درگیری میان نمایندگان بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پارلمان آلبانی امروز پنجشنبه شاهد درگیری لفظی و فیزیکی میان نمایندگان بود. این تنش پس از آن رخ داد که مخالفان خواهان تعلیق نشست پارلمان شدند و دولت را به استفاده از خشونت علیه معترضان متهم کردند.

تیرانا پایتخت آلبانی طی یک هفته گذشته شاهد درگیری ها و اعتراضات گسترده بود که در جریان آن بیش از ۳۰۰ نفر زخمی و ده ها معترض بازداشت شدند.

بر اساس این گزارش، در جریان یک جلسه رأی گیری، نمایندگان مخالف در برابر جایگاه رئیس پارلمان تجمع کردند و تصاویری از یک معترض را که بر اثر برخورد پلیس زخمی شده بود نشان دادند. برخی از نمایندگان بعد از این اقدام شروع به پرتاب بطری های آب به سمت جایگاه رئیس پارلمان کردند و درگیری ها آغاز شد.

سالی بریشا، رهبر مخالفان و رئیس حزب دموکرات تاکید کرد: نمایندگان مخالف امروز تصمیم گرفتند صدای جنبش دانشجویی باشند. پارلمان فاقد مشروعیت است. این نهاد نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

همزمان با برگزاری جلسه مذکور صدها معترض در بیرون پارلمان تجمع کردند. اعتراضات دانشجویی در آلبانی از هفته گذشته با هدف افزایش حمایت ها از بخش آموزش ادامه دارد. این اعتراضات همزمان با از سرگیری درخواست ها برای استعفای ادی راما، نخست وزیر آلبانی برگزار می شود.

کد مطلب 6986517

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