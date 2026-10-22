وزیر دادگستری فرانسه: ۲۷۰۰ نفر را بازداشت کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرد از روز شنبه تاکنون، ۲۷۰۰ نفر در ارتباط با ناآرامی‌های اخیر در این کشور بازداشت شده‌اند.

به گفته « جرالد دارمانن»، بیش از هزار نفر از بازداشت‌شدگان در دادگاه حاضر شده‌اند و ۲۱۷ نفر نیز به زندان محکوم شده‌اند.

این ناآرامی‌ها در پی اعتراضات سراسری به افزایش هزینه‌های زندگی و مشکلات نظام آموزشی فرانسه رخ داد و در شماری از شهرها به غارت فروشگاه‌ها، آتش‌سوزی و درگیری با پلیس کشیده شد.

دولت امانوئل ماکرون برای کنترل اوضاع، تدابیر امنیتی و مقررات منع رفت‌وآمد محدود در برخی مناطق را به اجرا گذاشته است.