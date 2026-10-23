احسان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای مقابله با پیامدهای پدیده ال‌نینو اظهار کرد: پس از ابلاغ هشدارها، جلسات مدیریت بحران با محوریت استاندار تشکیل شد و وظایف تمامی دستگاه‌ها به طور دقیق مشخص گردید تا آمادگی لازم در سطح شهرستان ایجاد شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تامین آب شرب افزود: با بهره‌گیری از توان کلیه دستگاه‌های اجرایی، حوزه آبریز سد ایلام که تامین‌کننده آب شرب شهر ایلام، روستاهای اطراف و همچنین شهرستان ملکشاهی است به طور کامل پاکسازی شد تا از بروز هرگونه آلودگی جلوگیری شود.

فرماندار ایلام با تاکید بر لایروبی مسیرهای ورودی آب به شهر تصریح کرد: تمرکز اصلی ما بر روی مسیل‌ها و مناطقی بود که آب را به سمت شهر هدایت می‌کنند و با استفاده از امکانات شهرداری‌ها، امور آب، منابع طبیعی و هلال احمر، مسیرهای دره ارغوان و بلوار نماز پاکسازی شدند تا پیشگیری‌های لازم در بالاترین سطح انجام گیرد.

وی با اشاره به نقاط آسیب‌پذیر و ضعف زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: مسیل‌های شهر ایلام با طول ۴۲ کیلومتر در مقاطعی چون سمندری، طالقانی تا آیت‌الله حیدری و ۲۴ متری اشرفی تا بلوار آزادی به دلیل فرسودگی و ساخت‌وسازهای سنوات گذشته، در صورت بارش‌های سنگین احتمال آسیب‌پذیری دارند.

اکبری با تاکید بر لزوم هوشیاری شهروندان گفت: از تمامی همشهریان عزیز می‌خواهیم در زمان بارش‌های شدید از تردد غیرضروری در این مقاطع خودداری کنند و بدانند که تدابیر پیشگیرانه لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی اندیشیده شده است.

فرماندار ایلام در پایان با اشاره به هماهنگی‌های فرابخشی اظهار داشت: هماهنگی‌های لازم با سایر فرمانداران و شورای مدیریت بحران شهرستان‌ها صورت گرفته است تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات‌رسانی به موقع و بدون مشکل انجام شود.