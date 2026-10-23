«پدر بلوط ایران» در دامنه آبیدر سنندج نهال بلوط کاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر افشار، فعال شناخته‌شده حوزه درختکاری و حفاظت از بلوط، در برنامه‌ای زیست‌محیطی با همراهی جمعی از اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد و مدیران منابع طبیعی کردستان، یک اصله نهال بلوط در دامنه آبیدر سنندج کاشت.

در این آیین، ده‌ها نهال دیگر نیز به دست فعالان محیط‌زیست و دوستداران طبیعت غرس شد تا گامی در راستای توسعه پوشش گیاهی و تقویت فضای سبز این منطقه برداشته شود.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ درختکاری، گسترش فضای سبز، افزایش مشارکت عمومی در حفاظت از طبیعت و گرامیداشت هفته تربیت برگزار شد.

حاضران در این مراسم با کاشت نهال، بر ضرورت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال محیط‌زیست و نقش مردم در صیانت از منابع طبیعی تأکید کردند.

مشارکت مردمی؛ پشتوانه حفاظت از طبیعت

غرس نهال در دامنه آبیدر، افزون بر کمک به توسعه پوشش گیاهی، فرصتی برای تقویت فرهنگ حفاظت از طبیعت و جلب مشارکت شهروندان در نگهداری از فضای سبز شهری فراهم کرد.

همراهی فعالان محیط‌زیست، سازمان‌های مردم‌نهاد و کارکنان منابع طبیعی در این برنامه، بر اهمیت تداوم اقدامات میدانی و آموزش عمومی برای حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کردستان تأکید داشت.